Мир информационных технологий и медиа находится в постоянном эволюционном процессе, где страны активно конкурируют за влияние в мировом информационном пространстве. В этом контексте объявление Александром Лукашенко о создании единого медиахолдинга России и Беларуси отражает новую фазу информационного влияния, а именно еще большее распространение пропутинской риторики, направленное исключительно на население Беларуси.

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РФ ведет внутреннюю информационную пропаганду через разные каналы и средства массовой информации, включая государственные телеканалы, радиостанции, газеты и онлайн-платформы. Контроль и влияние на СМИ позволяет полностью формировать информационное поле в собственных интересах. Несмотря на право населения на свободу слова, власти России следят за каждым движением российских пользователей в сети. Использует социальные сети, такие как ВКонтакте, Одноклассники и другие, для распространения своей пропаганды среди населения, а также активно создает и распространяет различные истории, мемы, видео и другие материалы, направленные на манипулирование общественным мнением, подрыв авторитета зарубежных государств, переписку истории или искажение фактов для создания определенного образа прошлого, поддерживающего официальную политику власти.

Методы информационного влияния в Белоруссии мало отличаются от способов РФ. Власти имеют полный контроль над главными СМИ в стране, такими как телевидение, радио и газеты, а также активно используют пропагандистские кампании для поддержки заданного вектора государства и президента Лукашенко. Правительство Беларуси, аналогично РФ, также следит за собственным интернет-пространством, регулярно поддающимся мониторингу, а также тотальному контролю над активностью белорусов в социальных сетях. Недавние обыски помещений, аресты и заключения не соглашающихся с мнением властей стали настоящим показательным судилищем над волеизъявлением и свободой слова, якобы "пример всем, что произойдет в случае несогласия с руководством государства".

Как заявил Лукашенко, этот медиахолдинг объединит четыре ключевых СМИ – две еженедельные газеты, телеканал и журнал – с целью ведения единой общей скоординированной политики. Объединение информационного пространства Беларуси и России в совместный медиахолдинг будет иметь последствия, так как это приведет к еще большему контролю над информационным пространством, а соответственно, и увеличит количество репрессий за распространение собственного мнения по поводу власти и политики обоих государств. Медиапространство будет подвергаться тщательному мониторингу и анализу, что приведет к более частым обыскам и задержаниям оппозиции действующей власти. Россия уничтожает идентичность беларусов, насаждая идеи братских государств и стирая разницу между белорусом и россиянином.

Этот проект будет использоваться для усиления пропагандистских усилий России, направленных на отождествление беларусов и россиян, а также формирование определенного образа мира и событий в общем информационном пространстве, что в дальнейшем отразится и на международном восприятии союзного государства.

Такой способ интеграции РБ в РФ станет инструментом политической пропаганды и манипулирования общественным мнением в интересах власти. Кроме того, это приведет к ограничению доступа к независимым источникам информации, а также ущемлению свободы слова и развитию демократии.

Теперь авторитарные и жестокие методы обоих диктаторов будут объединены под одной эгидой, наказывая и уничтожая любую демократию и оппозицию, которая до сих пор осталась в Беларуси.