'Грузинская мечта' просит Конституционный суд запретить партию Саакашвили: что происходит

Пророссийская "Грузинская мечта" планирует признать все оппозиционные партии, в том числе партию "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, "антиконституционными" и запретить их деятельность. Для этого правящая политсила Грузии планирует обратиться в Конституционный суд.

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Соответствующее заявление на брифинге в парламенте сделал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. "Радио Свобода" передает, что депутаты также уже инициировали законопроект, который запретит и оппозиционные партии-правопреемницы, которые могут появиться после запрета.

"Они все еще говорят, что не будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления. На самом деле они и не будут, не будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления! Это обеспечивается грузинским государством и его конституционным строем...

Коллектив "Национальное движение" больше не сможет участвовать не только в выборах органов местного самоуправления, но и в любых выборах, проводимых в этой стране, – как "антигрузинские", "антигосударственные", "антинациональные" и "криминальные" партии они будут объявлены неконституционными партиями, а их деятельность будет запрещена", – сказал Мдинарадзе в своем выступлении.

В суд с этим требованием будет обращаться следственная комиссия, созданная той же пророссийской "Грузинской мечтой".

Мдинарадзе подчеркнул, что уверен в "объективном решении" Конституционного суда страны.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 17 марта третьего президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили еще к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в незаконном пересечении границы.

– Поскольку Саакашвили уже приговорили в общей сложности к 9 годам лишения свободы за растрату бюджетных средств в крупных размерах, он проведет в колонии 12 лет и 6 месяцев.

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