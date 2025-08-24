Глава МИД Молдовы: мы с Украиной – одна семья, Кремль со своей ненавистью и ложью не разрушит эти священные связи

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой поздравил Украину с Днем Независимости и отметил мужество и несокрушимость украинского народа. Он подчеркнул, что украинцы и молдаване всегда были одной семьей и вместе будут строить свободное европейское будущее.

Глава дипломатического ведомства, что попытки России со своей ненавистью и ложью разрушить связь Молдовы с Украиной обречены на поражение. Об этом Попшой заявил в видеообращении в Facebook.

Молдова вместе с Украиной

Глава МИД Молдовы отметил, что его страна приняла тысячи украинцев, которые спасали от ужасов войны. По его словам, День Независимости демонстрирует, что украинцы не покорились агрессии и несправедливости.

"Вы – не гости, вы часть нас. Мы гордимся тем, что украинская громада, которая веками жилы бок о бок с молдаванами, обогащает нашу землю своей культурой и братской любовь. Кремль со своей ненавистью и ложью не разрушит эти священные связи, которые объединяют наши сердца. Мы – одна семья и вместе мы сильнее любой попытки нас разделить", – отметил глава МИД Молдовы.

Попшой подчеркнул, что Молдова мечтает, когда мир вернется в Украину и семьи смогут объединиться за они столом. Также он отметил, что верит в светлое европейское будущее, в котором Украина и Молдова вместе будут строить свою жизнь на принципах справедливости.

Что предшествовало

Уже четвертый год подряд День Независимости Украины проходит под знаком борьбы и стойкости. Традиционные массовые парады и шествия, которые ранее собирали тысячи людей на центральных улицах городов, отменены из-за угрозы ракетных ударов. Вместо этого проходят мероприятия, посвященные памяти погибших защитников и мирных жителей, а также уважения мужества украинского народа.

В условиях войны День Независимости приобрел особое значение. Он стал символом не только суверенитета и государственности, но и несокрушимой воли украинского народа. По всей стране проходят торжественные мероприятия, но они носят более сдержанный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио поздравил народ Украины с 34-м Днем Независимости. Он заверил, что Соединённые Штаты привержены будущему Украины как независимого государства.

