Генсек Совета Европы попал в больницу: что произошло

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в Страсбурге в ночь с пятницы на субботу, 30 августа. Его жизни ничего не угрожает, однако врачи решили оставить чиновника под наблюдением еще на несколько дней.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета Европы. Там отметили, что участие Берсе в Стратегическом форуме в Бледе пришлось отменить. Словенской стороне об этом сообщили заблаговременно.

В ведомстве добавили, что сейчас сложно сказать, сможет ли он выполнить запланированные на следующую неделю встречи. Предварительные прогнозы осторожны: все зависит от того, как быстро восстановится его состояние.

Из-за госпитализации Генсек не поехал в Словению, где как раз начинается Бледский стратегический форум — одна из ключевых международных дискуссионных платформ в регионе. Выступление Берсе ожидали в контексте обсуждения европейской безопасности и роли Совета Европы в текущих кризисах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в июле 2025 в Совете Европы раскритиковали украинскую власть за санкции против Порошенко. Тогда комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти подчеркнул: военное положение не может быть оправданием для свертывания демократии.

