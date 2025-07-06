Франция обвинила Китай в подрыве продаж истребителей Rafale – АР

Разведка Франции заявляет, что Китай использовал свои посольства, чтобы распространять сомнения относительно эффективности французских самолетов Rafale после того, как они участвовали в боях в Индии и Пакистане. Так Пекин пытался подорвать продажи истребителя.

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Об этом пишет Associated Press со ссылкой на выводы французской разведывательной службы. Там сказано, что военные атташе в иностранных посольствах Китая якобы пытались убедить страны, которые уже заказали Rafale, в частности Индонезию, не покупать больше и побудить других потенциальных покупателей выбирать самолеты китайского производства.

Четыре дня столкновений между Индией и Пакистаном в мае стали самым серьезным противостоянием за последние годы между двумя соседями, обладающими ядерным оружием, и включали воздушные бои, в которых участвовали десятки самолетов обеих сторон.

С тех пор военные чиновники и исследователи копались в подробностях того, как произведенная в Китае военная техника Пакистана в частности, боевые самолеты и ракеты воздушного боя, противостояла оружию, которое Индия использовала для авиаударов по пакистанским целям, в частности, истребителям Rafale французского производства.

Продажа Rafale и других вооружений – крупный бизнес для французской оборонной промышленности и помощь усилиям правительства в Париже по укреплению связей с другими странами, в том числе в Азии, где Китай становится доминирующей региональной державой.

Пакистан заявил, что его ВВС сбили пять индийских самолетов во время боев, включая три Rafale. Это вызвало вопросы об их эффективности у стран, которые купили этот истребитель.

Французские чиновники борются за защиту репутации самолета, обвиняя Китай и Пакистан в кампании по дискредитации Rafale. По их словам, кампания включала вирусные публикации в социальных сетях, манипулированные изображения, якобы показывающие обломки Rafale, контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и изображения из видеоигр, имитирующих боевые действия.

Как пишет АР, оценка разведки показывает, что китайские чиновники лоббировали потенциальных клиентов, чтобы те отказались от французских самолетов.

"Французская разведывательная служба заявила, что военные атташе китайского посольства повторяли ту же историю на встречах, которые они проводили с должностными лицами по безопасности и обороне из других стран, утверждая, что индийские Rafale плохо себя проявили, и продвигая оружие китайского производства", – говорится в материале.

Отмечается, что военные атташе сосредоточили свое лоббирование на странах, заказавших Rafale, и других потенциальных странах-клиентах, которые рассматривают возможность покупки.

Министерство обороны Франции заявило, что Rafale стал объектом "широкой кампании дезинформации", которая "имела целью продвижение преимуществ альтернативного оборудования, в частности китайского производства".

Как отмечает АР, компания Dassault Aviation продала 533 самолета Rafale, в том числе 323 на экспорт в Египет, Индию, Катар, Грецию, Хорватию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Индонезию. Индонезия заказала 42 самолета и рассматривает возможность приобретения еще большего количества.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о размещении новых истребителей Rafale на авиабазе 116 в Люксей-ле-Бен, недалеко от границы с Германией. Военный объект получит инвестиции в размере 1,5 млрд евро, что позволит сделать его ключевым центром ядерного сдерживания страны.

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