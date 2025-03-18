Франция планирует разместить ядерные истребители вблизи границы с Германией: Макрон назвал термины

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о размещении новых истребителей Rafale на авиабазе 116 в Люксей-ле-Бен, недалеко от границы с Германией. Военный объект получит инвестиции в размере 1,5 млрд евро, что позволит сделать его ключевым центром ядерного сдерживания страны.

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Об этом сообщает BFMTV. По словам Макрона, Франция планирует "увеличить и ускорить" заказ новых Rafale, что необходимо на фоне изменений в геополитической ситуации.

К 2035 году на базе разместят две новые эскадрильи этих истребителей – около 40 самолетов, а также 2000 военных и гражданских. Люксей-ле-Бен станет первой авиабазой, где будет размещена новая версия Rafale с гиперзвуковой ядерной ракетой. Она станет частью обновления ядерного сдерживания Франции, которое осуществляется еще на трех авиабазах страны – Сен-Дизье, Истр и Авор. Эти инвестиции были запланированы и не были связаны с международным контекстом, уточнило издание.

Авиабаза 116 способствует "постоянной безопасности", то есть ежедневной "небесной полиции" в воздушном пространстве Франции, а также национальным, многосторонним миссиям или миссиям НАТО, в частности, над Балтийскими государствами, о чем Елисей ранее сообщал AFP.

"Она играет ключевую роль в безопасности воздуха как на национальной территории, так и в воздушном пространстве союзников, в том числе на восточном фланге Альянса", – сказал президент.

Эта база, созданная в 1912 году, принимала эскадрилью Ла-Файет в 1916 году, сформированную американскими добровольцами, присоединившимися к Франции еще до вступления Вашингтона в Первую мировую войну. С 1966 по 2011 год База 116 участвовала в реализации французского воздушного ядерного сдерживания.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп "пробил дыры" в ядерном зонте НАТО. Беззаботные годы непреклонной приверженности Америки защите Европы от РФ прошли, и европейский ядерный арсенал не идет ни в какое сравнение с арсеналом Москвы. Однако более сплоченное ядерное сотрудничество с союзниками было бы мощным стимулом для сдерживания России.

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