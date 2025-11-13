Франция нашла 'дронобойки' для защиты аэродромов, но есть нюанс: в чем главная проблема

Франция для защиты военных аэродромов от дронов планирует закупить семь батарей ПВО RapidFire, каждая из которых включает по четыре 40-мм пушки. Однако даже если средства выделят сейчас, то Воздушно-космические силы страны в лучшем случае получат первые единицы этой техники только в 2030 году.

Об этом заявил портал Defence Express. Эксперты обратили внимание на то, что наиболее оперативный сценарий для Франции – это лишь 12 пушек из 28 через пять лет.

Согласно парламентскому отчету о будущем оборонном бюджете, известно о необходимости семи таких систем-"дронобоек". Идеальным сроком поставки называют аж 2035-й, то есть через 10 лет.

Превышение бюджета в 3,5 млрд евро, предусмотренное на 2026 год, можно было бы использовать для заказа первых 12 зениток. Таким образом якобы получится получить первые три-четыре полные системы уже к 2030-му.

Также называются сроки разработки, которая проходит в двух версиях: самоходной на шасси грузовика 6x6 или 8x8 и стационарной. Последняя будет готова уже в 2027 году, но не будет иметь таких базовых вещей как стабилизатор, а уже на ее основе итерационно будут делать автомобильный вариант с управлением изнутри кабины.

Эксперты Defence Express заявили, что RapidFire является хорошим вооружением, хотя дроновая угроза над Францией существует уже сегодня, а темпы изготовления отстают.

"Что интересно, Франция уже имеет пример быстрого создания "дронобийки", а именно Proteus, которые создали за четыре месяца. Конечно, фактически они являются модернизацией старых систем 53Т2, а не чем-то новым, но получается достаточно дешево и быстро", – добавили авторы статьи.

Что известно о зенитных пушках RapidFire

Это 40-мм установки, созданные двумя французскими оборонными компаниями Thales и KNDS France (бывшая Nexter).

Базовая особенность, которая заявляется о RapidFire – способность сбить несколько десятков вражеских беспилотников, использовав боекомплект в всего 140 выстрелов. Также пушки могут противостоять крылатым ракетам и другим малоразмерным целям на малых дистанциях. Заявленная дальность поражения – 4 километра.

Комплекс RapidFire оснащен интегрированной системой управления огнем, включающей радар, электрооптический модуль и компьютеризированный блок наведения.

Как писал OBOZ.UA, вечером 11 ноября во Франции над железнодорожной станцией Мюлуз, где находилась колонна танков Leclerc, пролетел беспилотник. Тревогу поднял охранник; начато расследование инцидента.

