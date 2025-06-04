Фото заставки на экране iPhone Трампа взбудоражило сеть: не семья, не дети

Президент США Дональд Трамп в качестве заставки для экрана своего телефона использует собственное фото. В сети раскритиковали политика, обвинив в нарциссизме и самовлюбленности, хотя сторонники, напротив, похвалили его за особую "ауру".

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В частности, в пятницу 30 мая, Трампа в очередной раз сфотографировали с телефоном в руках и на фото крупным планом было видно, что он по-прежнему использует свое фото от июля 2019 года, пишет британская газета Daily Mail. Президент США даже не скрывал экран.

Он размахивал им, когда выходил из Air Force One (позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент США) после поездки в Питтсбург.

"Каждый раз, когда Дональд Трамп берет в руки свой iPhone, он видит фотографию очень важного человека: себя", – говорится в статье.

Также на экране блокировки было видно сообщение от Роджера Стоуна, давнего неофициального советника Трампа, который получил президентское помилование во время его первого срока.

Фото с заставки Трампа датируется именно его первым сроком, и на нем Трамп указывает прямо вперед. Интернет-расследователи идентифицировали изображение в 2020 году.

Фотограф Чип Сомодевилла из Getty Images сделал его, когда Трамп покидал Белый дом по пути на благотворительное мероприятие в своем гольф-клубе в Бедминистере, штат Нью-Джерси, – месте, которое по-прежнему фигурирует в регулярном графике поездок американского лидера.

Критики Трампа "ухватились" за эту деталь, пишет газета.

"Экран блокировки Трампа был замечен на его телефоне вчера вечером – и это было фото его самого. Разве это не одна из самых нарциссических, самовлюбленных вещей, которые вы когда-либо видели? Не его семья, не его дети, а он сам. Какого хрена…" – написал пользователь X Гарри Сиссон, чья биография описывает его как демократа.

У Трампа пятеро детей и 11 внуков. Его последний сын, Александр, родился в прошлом месяце у дочери Тиффани и зятя Майкла Булоса.

Не только критики отреагировали на заставку "айфона" Трампа. Консерватор, политический обозреватель и блогер YouTube Бенни Джонсон прокомментировал фотографию: "Экран блокировки президента Трампа", добавив огненное эмодзи.

"Основанно!", "Даже у его экрана блокировки есть аура", – написали в комментариях.

Фотограф сделал указанный снимок за несколько дней до того, как Белый дом представил новый официальный фотопортрет президента.

На нем Трамп смотрел прямо перед собой, а его лицо было крупным планом на темном фоне. Оно заменило более ранний официальный портрет, который сравнивали с его печально известным фото в полицейском участке, пишет Daily Mail.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп заявил, что армия Соединенных Штатов сейчас пополняет свой арсенал самыми быстрыми темпами в истории страны. Он рассказал, что имел содержательный разговор с американскими военачальниками, который еще раз подтвердил готовность войска США к любым вызовам.

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