Флотилия, на которой Грета Тунберг плыла в сектор Газа, заявила об атаке дрона: в Тунисе отрицают

Организаторы флотилии, Global Sumud Flotilla (GSF), на которой известная экоактивистка Грета Тунберг направлялась в сектор Газа, заявили, что одно из судов оказалось под атакой дрона. По их словам, шесть пассажиров и члены экипажа находятся в безопасности, однако из-за пожара главная палуба и складские помещения получили повреждения.

Об этом сообщает BBC. В то же время власти Туниса отвергли заявления об атаке БПЛА.

Что известно

Флотилия с гуманитарным грузом, вышедшая из Барселоны на прошлой неделе, в воскресенье прибыла в Тунис. Представители миссии заявили, что дрон атаковал судно под португальским флагом, когда оно стояло на якоре возле порта Сиди-Бу-Саид. По их словам, на борту вспыхнул пожар из-за "зажигательного устройства", однако экипажу удалось его потушить.

В то же время представитель Национальной гвардии Туниса опроверг информацию об атаке беспилотника, отметив, что осмотр показал, что взрыв был внутри самого судна. Специальный докладчик Совета ООН по правам человека, жительница Туниса Франческа Альбанезе отметила: если факт нападения подтвердится, это следует расценивать как "агрессию против Туниса и его суверенитета".

Она сообщила, что находится в порту Сиди-Бу-Саид и выясняет обстоятельства с местными властями. В свою очередь, организаторы флотилии отметили, что их миссия имеет целью "прорыв незаконной осады Газы Израилем", однако реализация планов уже столкнулась с рядом препятствий.

Экоактивистка и раньше пыталась попасть в сектор Газа

Это не первая попытка Тунберг попасть в сектор Газа: в июне израильские войска остановили судно, перевозившее гуманитарную помощь, и задержали 12 активистов на борту, включая и Грету Тунберг.

"Израильские власти сопровождали активистов в порт Ашдод, прежде чем депортировать их из страны, и расценили попытки доставить помощь в Газу морем как рекламный трюк, который не предполагал реальной гуманитарной помощи", – говорится в статье.

Что предшествовало

О флотилии, которая вышла с гуманитарным грузом для сектора Газа, стало известно в начале сентября. В ее состав вошло около 20 судов, а в ближайшие дни к ней должны были присоединиться корабли из портов Италии, Греции и Туниса. В миссии принимают участие представители 44 стран. Среди самых известных участников – актер "Игры престолов" Лиам Каннингем, бывшая мэр Барселоны Ада Колау, а также журналисты и политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Организации Объединенных Наций впервые официально признали, что население в секторе Газа страдает от голода. По данным ООН, в условиях полномасштабного голода оказалось более 500 тыс. человек.

