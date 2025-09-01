Грета Тунберг возглавила флотилию с гуманитарной помощью в Сектор Газа: кто еще на борту

В воскресенье из Барселоны вышла флотилия с гуманитарным грузом для Сектора Газа. Ее возглавляет известная экоактивистка Грета Тунберг, которая вместе с международными делегациями стремится прорвать израильскую морскую блокаду и доставить продовольствие, воду и медикаменты к палестинцам.

Об этом сообщает cbsnews. В состав так называемой Глобальной флотилии "Сумуд" вошло около 20 судов, а в ближайшие дни к ней должны присоединиться корабли из портов Италии, Греции и Туниса.

В миссии принимают участие представители 44 стран. Среди самых известных участников — актер "Игры престолов" Лиам Каннингем, бывшая мэр Барселоны Ада Колау, а также журналисты и политики.

"Речь идет о Палестине. О том, что людей умышленно лишают элементарных средств к существованию", – заявила Тунберг во время пресс-конференции.

Она также подчеркнула, что Израиль систематически нарушает международное право, перехватывая гуманитарные суда в международных водах.

Ситуация в Газе приближается к катастрофической: по данным местного Министерства здравоохранения, от голода уже умерли по меньшей мере 332 человека, среди них 124 ребенка. Общее количество погибших за почти 23 месяца войны превышает 63 тысячи человек. Эксперты предупреждают: более полумиллиона жителей оказались на грани голодной смерти.

Это не первая попытка Тунберг попасть в сектор Газа. В июне ее депортировали после того, как судно "Madleen", на котором она путешествовала с другими активистами, было остановлено израильскими военными. Тогда гуманитарный груз конфисковали. Подобный инцидент произошел и в конце июля, когда Израиль задержал еще одно судно и 21 международного активиста.

Актер Лиам Каннингем рассказал журналистам о трагической истории 10-летней девочки Фатимы, которая, готовясь к собственным похоронам, пела прощальную песню. Она умерла от голода всего через несколько дней.

"В какой мир мы скатились, если дети вынуждены организовывать себе похороны?" — эмоционально заявил он.

В то же время официальный представитель Израиля сообщил, что доставка гуманитарной помощи на север Газы будет прекращена или существенно ограничена из-за активных боевых действий против ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Организации Объединенных Наций впервые официально признали, что население в секторе Газа страдает от голода. По данным ООН, в условиях полномасштабного голода оказалось более 500 тыс. человек.

