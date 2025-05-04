"Ну, празднуйте!" Фицо обиделся на Зеленского из-за парада в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за заявление о том, что Киев не может гарантировать безопасность иностранцев, которые приедут к российскому диктатору Владимиру Путину на парад 9 мая. Предостережение главы государства относительно того, что Москва может сама прибегнуть к провокациям с целью обвинить Украину словацкий политик выдал за угрозы лидерам стран, где "проживают миллионы людей".

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Также Фицо выдал, что Россия якобы внесла "наибольший вклад" в победу во Второй мировой и что Киев должен был согласиться на путинское "трехдневное перемирие". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Вслед за топ-чиновниками государства-агрессора России Фицо исказил смысл заявления Зеленского о том, что Украина не может обеспечить безопасность иностранцев, приехавших на путинский парад в Москве 9 мая. Глава украинского государства четко отмечал, что не исключает, что Кремль может прибегнуть к провокациям в этот день с целью обвинить Украину – и предотвратить это Киев никак не может.

Фицо заявил, что Зеленский якобы угрожал главам и премьер-министрам государств, планирующих легализовать путинский шабаш своим присутствием. Мол, президент Украины бросает угрозы лидерам "стран, где проживают миллионы людей", а "так не делается".

"Я отвергаю такие угрозы из соображений безопасности. Я полностью уважаю то, что безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается. Но я должен был высказать свое осуждение такого способа высказывания", – заявил словацкий премьер.

При этом Фицо, пылкий сторонник Путина, за время правления которого в РФ культ "победобесья" приобрел абсолютно гротескные формы и из чествования памяти погибших во время Второй мировой превратился в демонстрацию тезиса "Можем повторить" и обоснование новых инициированных Россией захватнических войн, высказал сожаление из-за того, что это, оказывается, "Зеленский и другие смешивают прошлое с настоящим". По его мнению, Украина, с 2014 года страдающая от российской агрессии, в которой войска РФ оккупируют территории и ежедневно уничтожают города и людей ракетами и дронами, должна была поздравлять врага с годовщиной завершения войны с нацистами.

"Ради Бога, ведь в 1941-45 годах и украинские солдаты массово погибали во Второй мировой войне. Напротив, сейчас нужно было принять предложение о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-й годовщины. И если уж не высказывать поздравления по случаю окончания Второй мировой войны, то хотя бы молчать", – принялся раздавать непрошенные советы Украине Фицо.

Также он повторил давний пропагандистский тезис Кремля об исключительной роли России в победе над нацизмом и попытался выставить Украину агрессором.

"Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-нибудь дрон или что-нибудь подобное". Для меня это неприемлемые вещи", – подчеркнул Фицо.

Напомним, 3 мая президент Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время пребывания в Москве 9 мая. По словам главы государства, российская сторона может совершать в отношении гостей "любые действия", а Украина не может нести ответственность за происходящее в РФ. На основании того, как сформулировал это заявление Зеленский, можно предположить, что Киев получал непубличные запросы от иностранцев относительно "гарантий безопасности" во время этого парада.

Это заявление вызвало истерику в Москве: представители руководства государства-агрессора наперегонки бросились угрожать Украине и пытаться оскорбить Зеленского.

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