«Это ошибка»: Китай призвал Великобританию отменить санкции, связанные с поддержкой России

Китайское посольство в Великобритании заявило, что направило британским властям "серьезное представление" после объявления нового пакета санкций. В список ограничений попали, в частности, четыре китайские компании, которые Лондон обвиняет в поставках России ключевого военного оборудования.

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Как сообщает Reuters, в заявлении, опубликованном на сайте китайского посольства 17 июня, Пекин призвал британскую сторону исправить то, что назвал "ошибкой", и отменить санкции. Также китайская сторона предупредила, что будет принимать необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний.

Позиция Пекина

Представитель посольства заявил, что Китай последовательно выступает за мирные переговоры по поводу войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

"Что касается украинского кризиса, Китай последовательно содействует мирным переговорам и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", — – говорится в заявлении.

В посольстве также подчеркнули, что обычные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны подвергаться препятствиям или негативному влиянию.

Новые ограничения

Новый пакет британских санкций был объявлен во вторник. Он направлен против так называемого "теневого флота" России и финансовых сетей, которые, по оценке Лондона, помогают Москве обходить международные ограничения.

Кроме того, санкции касаются поставщиков критически важного военного оборудования для России из третьих стран. Под ограничения попали отдельные компании из Китая, Таиланда и Турции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС ввел новые санкции против 81 физического и юридического лица, связанных с российским военно-промышленным комплексом, теневым флотом и схемами обхода нефтяных ограничений. Под удар попали десятки компаний из России, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Либерии и Гонконга, а в Брюсселе уже готовят еще более масштабный 21-й пакет санкций против Москвы.

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