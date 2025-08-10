Десятки тысяч человек вышли на улицы: в Израиле прошли протесты из-за плана власти взять полностью под контроль сектор Газа. Фото и видео

В Израиле десятки тысяч человек вышли на акции протеста в связи с планами правительства объявить мобилизацию резервистов для полной оккупации сектора Газа. Вместо продолжается войны люди призывают к соглашению об освобождении заложников и заключению соглашения о прекращении огня.

Видео дня

Семьи пленных призвали к всеобщей забастовке в знак протеста против плана, который, как они предупреждают, станет похоронным звоном для их близких. Об этом сообщает The Times of Israel.

Самые масштабные протесты за последние месяцы

Протесты против планов правительства объявить мобилизацию резервистов стали одними из самых масштабных за последние месяцы, и начались через несколько дней после того, как кабинет министров Биньямина Нетаньяху принял решение полностью захватить Газу. Граждане Израиля обеспокоены тем, что этот шаг подвергнет опасности пленных, неоправданной опасности войска и усугубит гуманитарный кризис в секторе Газа.

Форум по вопросам заложников и пропавших без вести заявил, что правительство Нетаньяху фактически решило принести в жертву их близких ради достижения своих военных целей. Родственники пленных призвали власть достичь всеобъемлющего соглашения об освобождении заложников и остановить войну.

Массовые митинги против планов правительства состялись в Тель-Авиве, Иерусалиме и в Кирьят-Гате. Также менее масштабные собрания прошли в десятках других населенных пунктов.

"Сейчас, когда подстрекатели вечной войны толкают всех нас к ужасной катастрофе, они делают это даже не ради заложников – они во весь голос заявляют, что готовы пожертвовать заложниками", – сказала бывшая пленница Шарон Алони-Кунио, раскритиковав решение правительства расширить боевые действия и захватить город Газа.

Израильтяне категорически против войны

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступают за немедленное прекращение войны, чтобы добиться освобождения оставшихся 50 заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Стоит отметить, что на фоне планов оккупировать Газу израильское правительство столкнулось с резкой критикой не только внутри страны, но и за рубежом, в том числе со стороны некоторых ближайших европейских союзников. Тем не мене, ожидается, что полный состав кабинета министров даст своё одобрение военной операции в Газе уже в ближайшие дни.

Что предшествовало

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы 7 августа. По его словам, речь не идет о долгосрочной оккупации анклава в Палестине – Израиль лишь хочет уничтожить террористов ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

Решение Израиля взять под свой контроль всю территорию сектора Газа осудили в ряде стран. Там призывают Иерусалим "удержаться от эскалации", чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу в Палестине и гибель людей. Соответствующую позицию выразили в ООН, министерствах иностранных дел Австралии, Великобритании, Турции. В Германии решили прекратить экспорт оружия в Израиль, которое может быть использовано в секторе Газа.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не намерены признавать Палестинское государство. Зато в Белом доме поддерживают уничтожение ХАМАС и решение гуманитарного кризиса, сложившегося в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы.

Ранее сообщалось, что в рамках плана по полной оккупации сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к массированному обстрелу и проведению точечных операций. Более того, израильское правительство намерено объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов.

