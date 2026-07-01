"Давайте доверимся здравому смыслу": во Франции утвердили даты президентских выборов

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, а второй — на 2 мая. Соответствующее решение правительство официально утвердило на заседании Совета министров после консультаций с политическими силами и с учетом конституционных требований.

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Выбор дат был обусловлен положениями Конституции Франции, которая требует провести президентские выборы за 20–35 дней до истечения срока полномочий действующего главы государства. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Второй президентский срок Эммануэля Макрона истекает 14 мая 2027 года, поэтому второй тур должен был состояться не позднее этой даты. Таким образом, правительство рассматривало два варианта проведения голосования — 11 и 25 апреля или 18 апреля и 2 мая. В итоге был выбран второй вариант.

Пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон также прокомментировала критику в адрес проведения второго тура на следующий день после традиционных первомайских профсоюзных демонстраций.

"Выбор этих дней соответствует конституционным обязательствам и был принят после консультаций со всеми политическими силами. Даты были определены с учетом всех существующих ограничений", — заявила пресс-секретарь правительства на пресс-конференции.

Она, в свою очередь, ответила на замечания политиков, которые назвали 2 мая, следующий день после Дня труда, "ненейтральной датой".

"Давайте доверимся нашим силам правопорядка, ответственности политических сил, которые применят очевидное и важное правило республиканского молчания перед днями выборов, а также здравому смыслу французов", — призвала пресс-секретарь.

Согласно французскому законодательству, перед вторым туром с полуночи 1 мая начнётся период так называемого республиканского затишья. В это время в стране запрещаются любая предвыборная агитация, политические собрания, звонки избирателям и распространение агитационных материалов, поэтому политическая агитация во время первомайских мероприятий будет невозможна.

В настоящее время оба тура выборов приходятся на период школьных каникул, которые во Франции длятся с 3 апреля по 3 мая в зависимости от региона. Это может повлиять на явку избирателей, хотя часть граждан, вероятно, воспользуется возможностью голосования по доверенности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в парламенте Франции партия "Зелёных" объявила о намерении инициировать вотум недоверия правительству страны и его главе Себастьяну Лекорню из-за того, что власти республики "не справились" с последствиями рекордной жары на прошлой неделе. В целом в парламенте и премьер-министр, и вся его команда "подверглись жесткой критике" со стороны законодателей. Среди прочего, правительство критиковали за то, что до сих пор неизвестно точное количество погибших.

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