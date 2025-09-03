Бросили вызов США: почему появление Си Цзиньпина с Путиным и Ким Чен Ыном на параде в Китае знаковое и какая деталь 'раскрыла карты'

В Китае отгремел масштабный военный парад, во время которого лидер КНР Си Цзиньпин продемонстрировал огромный арсенал современной техники, среди которой: новейшие истребители, танки, ракеты и передовые образцы вооружения. Это стало самой мощной демонстрацией силы и дипломатического влияния Пекина за последние годы.

В то же время на Западе символом этого события для многих осталось знаковое появление Си Цзиньпина, российского диктатора Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом пишут издания BBC и CNN.

Трое автократов держались вместе

Как отмечает CNN, с трибуны Ворот Небесного Спокойствия Си Цзиньпин руководил 70-минутным военным парадом в честь завершения Второй мировой войны. Справа от него стоял лидер, который развязал самый кровавый конфликт в Европе со времен 1945 года, а слева – азиатский руководитель, отправивший свои войска и оружие на поле боя.

Для президента Си их стратегическое сотрудничество, которое вписывается в его видение нового мирового порядка, стало причиной, почему именно эти союзники получили почетное место на параде. И это несмотря на то, что они непосредственно причастны к войне, которая уже унесла десятки тысяч жизней.

В течение мероприятия трое автократов, которые никогда ранее не появлялись вместе на публике, не раз склонялись друг к другу, обменивались репликами и улыбками, демонстрируя единство.

Позиция лидера КНР

Си Цзиньпин уже давно стремится позиционировать себя как центральную фигуру в формировании нового мирового порядка, который должен заменить систему, возникшую после Второй мировой войны. Однако у западных дипломатов вызывают беспокойство две ключевые тенденции.

Первое – это скорость, с которой Китай занимает место, освобождаемое из-за ухода США от соблюдения международных норм и поддержки глобальных институтов. Такой порядок, возглавляемый Пекином, может означать преимущество силы и экономического развития над территориальной целостностью и правами человека, что не соответствует ценностям многих западных стран.

Второе – стремительное сближение Индии с Китаем, ведь жесткие американские тарифы фактически подтолкнули крупнейшую демократию мира к сотрудничеству с крупнейшей автократией, что еще больше усложняет международный баланс сил.

Суть в том, что экономический национализм и конфронтационная дипломатия администрации Дональда Трампа открывают перед Китаем масштабные дипломатические возможности, которые Си Цзиньпин активно использует, в частности во время собственного саммита и военного парада.

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против США

В свою очередь президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине. Он задал вопрос, упомянет ли председатель КНР в своей речи помощь Штатов во Второй мировой войне. По словам Трампа, США помогли Китаю "обрести свободу от враждебного иностранного захватчика, многие американцы погибли, сражаясь за победу и славу Китая".

"Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет замечательный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", – говорится в сообщении главы Белого дома, которое он написал в соцсети.

Как писал OBOZ.UA, накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. Стороны подписали соглашение о строительстве масштабного трубопровода для поставок природного газа в КНР через Монголию. Вместе с тем диктатор заявил, что российско-китайские отношения находятся на "беспрецедентно высоком уровне", а лидер КНР назвал его "старым другом".

