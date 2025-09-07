Британский политик обещает депортировать 'даже женщин из Афганистана', если придет к власти

Лидер британской правопопулистской политической партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что он, если станет премьер-министром, намерен депортировать женщин из Афганистана, которые ищут убежища, обратно в руки "Талибана".

Об этом Фарадж сказал Sky News во время конференции партии Reform UK в Бирмингеме. Когда его спросили, будет ли он "задерживать" женщин и детей и "отправлять их обратно", депутат от города Клактон ответил "да".

Позиция политика менялась

До этого позиция лидера партии Reform UK по этому вопросу не была четкой: ранее он заявлял, что не будет возвращать женщин к режиму, который пришел к власти в Афганистане после вывода западных войск, а теперь заявил, что так и сделает.

В августе Фарадж сказал, что не "обсуждает" в этом контексте женщин и детей. Он утверждал, что это касается его желания видеть мужчин-мигрантов задержанными по прибытии в Великобританию.

Тогда он сказал, что "очень, очень четко" высказался относительно "депортации нелегальных иммигрантов", добавив: "Мы даже не обсуждаем женщин и детей на данном этапе – в Британии так много мужчин-нелегалов".

А выступая 6 сентября Найджел Фарадж заявил, что Великобритания имеет "обязанность заботиться" о несовершеннолетних, если, например, четырехлетний ребенок прибывает на лодке, но не о женщинах и мужчинах.

"Для ясности, те, кто пересекает Ла-Манш, будут задержаны и депортированы, как мужчины, так и женщины. О детях нам придется подумать", – сказал депутат.

Какие планы имеет Фарадж

Лидер партии Reform UK заявил, что закон, который он хочет ввести, будет называться "Закон о нелегальной миграции" после его принятия парламентом.

Он подтвердил, что его планы включают выход из Европейской конвенции по правам человека, закрытие отелей для приютов и размещения людей на базах Королевских ВВС, а также депортацию мигрантов из Ла-Манша.

Фарадж также заявил, что депортационные рейсы начнутся в течение двух недель после изменений в законодательстве. По его словам, это сочетание факторов остановит людей от желания приезжать в Британию из Франции.

