Британия передала Маврикию последнюю колонию в Индийском океане, но сохранила военную базу: что происходит

22 мая Великобритания заключила историческое и долгожданное соглашение с Маврикием о передаче ему контроля над островами Чагос – последней африканской колонией Соединенного Королевства. При этом Англия сохраняет аренду стратегической военной базы на тропическом атолле Диего-Гарсия.

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Соглашение подписал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, об этом сообщил Sky News.

Согласно условиям соглашения, Великобритания отказывается от суверенитета над территорией в Индийском океане. Зато Маврикий позволяет ей в дальнейшем использовать военную базу Диего-Гарсия.

Соглашение предусматривает аренду этой базы на 99 лет по цене 101 миллион фунтов стерлингов в год.

На пресс-конференции Стармер заявил, что база имеет "чрезвычайно важное значение для Великобритании".

"Стратегическое расположение этой базы имеет первостепенное значение для Великобритании, от развертывания самолетов для борьбы с террористами в Ираке и Афганистане до предвидения угроз в Красном море и Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул британский премьер.

По его словам, соглашение - единственный способ обеспечить долгосрочное будущее базы и укрепить национальную безопасность Великобритании.

Стармер пояснил, что если бы Великобритания не заключила бы это соглашение, правовая ситуация означала бы, что она не смогла бы помешать Китаю или любой другой стране создавать собственные базы на отдаленных островах или проводить совместные учения вблизи их базы.

По его словам, база уже находилась под угрозой из-за юридических претензий Маврикия на острова Чагос, которые были признаны несколькими международными судами.

"Нам пришлось бы объяснить вам, британскому народу, и нашим союзникам, что мы потеряли контроль над этим жизненно важным активом... Ни одно ответственное правительство не могло бы допустить этого, поэтому нет другой альтернативы, кроме как действовать в национальных интересах Британии, согласившись на это соглашение", – подытожил Стармер.

Стоит отметить, что Лондон смог подписать соглашение после преодоления юридического обжалования, поданного двумя жителями Чагоса. И за несколько часов до подписания соглашения Верховный суд Великобритании заблокировал передачу Маврикию архипелага.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года Великобритания согласилась передать архипелаг Чагос Маврикию после более полувека споров. Такое решение стало результатом раундов переговоров, которые начались в 2022 году после того, как аргументы Маврикия относительно суверенитета были признаны Международным уголовным судом, Генеральной ассамблеей ООН и Международным трибуналом по морскому праву.

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