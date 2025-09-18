Бомбы закладывали в посылки: взрывы на складах DHL в Европе были устроены российским ГРУ – расследование

За организацией взрывов на складах DHL в Европе летом 2024 года стоить военная разведка РФ. Именно сотрудники Главного управления Генерального штаба ВС РФ спланировали диверсионную операцию, организовали преступную сеть и снабдили ее взрывчаткой.

Западные разведслужбы установили хронологию событий, а также ключевых участников российской операции против Европы. Подробности раскрыты в совместном расследовании Frontstory, VSquare Re:Baltica, Delfi, The Insider и LRT.

Подробности масштабной операции ГРУ в Европе

Проанализировав полученные от западных разведывательных служб документы, авторы расследования пришли к выводу: за организацией взрывов на складах DHL в Европе в 2024 году стоит Главное управление Генштаба ВС РФ, более известное как ГРУ (главное управление разведки).

Именно там операция, следствием которой стали взрывы под Варшавой, в Бирмингеме и Лейпциге прошлым летом, прошла путь от идеи до реализации.

Об этом же свидетельствуют показания одного из причастных к организации взрывов преступника, а также слова их родственников.

Журналисты констатировали, что операцию по доставке взрывчатки в ЕС организовал бывший советский подводник Александр Мирошников, а инструкции участникам преступной сети раздавал агент ГРУ Ярослав Михайлов.

В качестве взрывчатого вещества использовался нитрометан.

В расследовании сообщается, что в конце июня 2024 года посылку со взрывчаткой отправили из эстонской Нарвы в Ригу. Ее забрал Василий Ковач – старый друг Андрея Бабурова, сослуживца Мирошникова – вместе со своими 20-летними украинскими племянниками, Романом и Вадимом Борсуками.

Позже посылку отправили в Вильнюс на имя живущего в Варшаве 33-летнего украинца Вячеслава Чебаненко, который ранее провел пять лет в украинской тюрьме за изнасилование жены.

В квартире, арендованной через Airbnb, Чебаненко расфасовал содержимое груза на четыре отдельных посылки, в каждой из которых была заложена самодельная бомба. В массажных подушках для шеи скрывались запалы детонатора, а в тюбиках с косметикой – нитрометан. Также в посылках были секс-игрушки и спортивный инвентарь.

Расфасовав посылки, Чебаненко активировал таймеры на устройствах и покинул квартиру.

Забрать опасные "бандероли" из квартиры изначально поручили литовцу Александру Шурановасу. Предполагалось, что две посылки он отправит в Польшу, оставшиеся две – в Великобританию. Однако, утверждают расследователи, Шурановас заблудился и не смог найти адрес квартиры в Вильнюсе.

Вступить в игру снова пришлось Чебаненко. Вернувшись в квартиру, он деактивировал взрывчатку и перевез посылки в Каунас. Там они оказались в руках еще одного украинца, Владислава Деркавца, проведшего почти три года в польской тюрьме по обвинению в отмывании денег. В конечном итоге посылки таки получил Шурановас, который завершил начатое и отправил их в Англию через DHL и в Польшу через DPD.

Уже на следующий день на складе DHL в Лейпциге произошел первый взрыв.

В среду, 17 сентября, литовская полиция сообщила о задержании нескольких граждан Эстонии, Литвы, Латвии, России и Украины по подозрению в организации терактов в странах ЕС. Всего подозрение предъявлено 15 гражданам, еще трое — Андрей Бабуров, Ярослав Михайлов и Томас Довган Стабачинскас — объявлены в международный розыск.

В полиции Литвы утверждают, что Михайлов и Стабачинскас также "непосредственно связаны" с попыткой поджога IKEA 9 мая 2024 года в Вильнюсе.

По данным журналистов-расследователей, Михайлов скрывается в Азербайджане, Бабуров – в Петербурге.

Чебаненко был арестован польскими властями и сейчас находится под стражей в Барчеве в Польше, а Александр Шурановас пребывает в тюрьме в Литве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что весной свое расследование упомянутой операции раскрыло издание Reuters. Журналисты еще тогда отмечали, что диверсанты прятали взрывчатку в косметику и секс-игрушки.

