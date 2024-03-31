Байден с 92% победил на очередных праймериз демократов в США, Трамп тоже одержал там победу

Действующий лидер США Джо Байден победил на президентских праймеризах от Демократической партии в Северной Дакоте. Он набрал более 92% голосов.

Об этом сообщают издания The Hill и Associated Press. В то же время добавляют, что и предыдущий президент Штатов Дональд Трамп одержал победу в том же штате.

По данным американских СМИ, опрос в основном проводился по почте. Байдена поддержали 92,4% избирателей.

"Его победа была гарантирована, хотя в бюллетене было еще семь кандидатов", – сообщили журналисты.

Они напомнили, что во время праймериз в 2020 году Байден проиграл Северную Дакоту сенатору Берни Сандерсу от штата Вирджиния.

Также сообщается, что и 45-й президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Северной Дакоте 4 марта, получив голоса всех 29 делегатов.

13 марта отмечалось, что Трамп и Байден набрали уже достаточно голосов на праймериз в разных штатах для того, чтобы участвовать в президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Джо Байден подверг критике Дональда Трампа, пошутив о его психическом состоянии. В частности, он отметил, что его оппонент уже слишком стар, чтобы снова быть президентом.

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