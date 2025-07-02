12 стран начали создание главного бронированного танка Европы: что известно о проекте MARTE

Европейский оборонный сектор объявил о создании консорциума MARTE (Main ARmoured Tank of Europe, то есть, "Главный бронированный танк Европы") и запуске проекта по созданию нового танка. Представленный в Европейскую Комиссию проект MARTE был поддержан грантом фонда ЕС в размере 20 миллионов евро. Также консорциум "получил весомую поддержку от одиннадцати министерств обороны", – будущих заказчиков MARTE.

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Консорциум создан как совместное предприятие немецких гигантов оборонной индустрии KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme, сообщает последний. Также к проекту привлечены производства Leonardo SPA (Италия), Indra Sistemas (Испания) и SAAB AB (Швеция).

Кроме указанных, консорциум включает в себя "средние компании, исследовательские учреждения и инновационные малые и средние предприятия" – в целом проект насчитывает 51 юридическое лицо.

В частности, в MARTE принимают участие оборонные ведомства, предприятия и министерства Бельгии, Испании, Эстонии, Финляндии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Румынии и Швеции.

Как отмечается, целью MARTE является разработка исследований и проектов "будущей системы основных боевых танков, отвечающей текущим и будущим угрозам и согласованным потребностям европейских государств".

Исходя из "соответствующего опыта в области создания боевых танков", KNDS, Rheinmetall, Leonardo, Indra и SAAB возглавят пять технических рабочих проектов, с "привлечением соответствующего опыта всех компаний консорциума".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от Латвии 42 бронетранспортера Patria 6x6 и другое военное оборудование. Соответствующие поставки латвийское правительство одобрило 1 июля. Хотя бронетранспортеры, которые Рига передаст Киеву, были заказаны еще в начале года, министр обороны Латвии Андрис Спрудс пообещал, что первые машины будут отправлены в ближайшее время.

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