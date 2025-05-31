Землю может выбросить с орбиты звезда: ученые спрогнозировали новый сценарий конца света

Вопрос возможного уничтожения жизни на Земле остается предметом активных научных исследований. Кроме известных угроз – ядерного конфликта, изменения климата или столкновения с астероидом – ученые рассматривают и менее очевидные сценарии.

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Одним из таких является гравитационное воздействие звезд, которые могут проходить вблизи Солнечной системы. Новое исследование, проведенное учеными из Института планетологии и Университета Бордо, проанализировало вероятность того, что подобное прохождение может привести к выбрасыванию планет, в частности Земли, с орбиты.

Новое исследование

В новом исследовании исследователи смоделировали будущее Солнечной системы, учитывая один из маловероятных, но потенциально фатальных сценариев – гравитационное воздействие пролетающей вблизи звезды.

Согласно результатам симуляций, при определенных условиях такая звезда может нарушить орбиты планет, а в худшем случае – выбросить Землю за пределы Солнечной системы. Потеряв тепло Солнца, наша планета замерзнет, а вся жизнь на ней – погибнет.

И хотя это звучит как сценарий очередного фантастического фильма, ученые отмечают: вероятность того, что Земля действительно будет выброшена с орбиты в течение следующих пяти миллиардов лет, составляет лишь 0,2%, или один шанс на 500. Для Марса этот риск несколько выше – 0,3%, а для Плутона – 5%.

Астрофизики Натан Кайб и Шон Рейнольд выполнили тысячи компьютерных симуляций развития Солнечной системы с учетом внешнего воздействия. Они отмечают: предыдущие модели часто рассматривали Солнечную систему как изолированную, пренебрегая влиянием звезд, которые могут проходить относительно близко.

Результаты оказались неожиданными: орбитальная стабильность планет и даже архитектура всей системы менее надежны, чем считалось ранее.

Что это означает для человечества

Хотя вероятность апокалиптического сценария остается крайне низкой, исследователи обращают внимание на то, что динамическая эволюция Солнечной системы является более сложной, чем ранее считалось. Пролетающие мимо звезды могут вызвать каскадные эффекты – изменение орбит, потенциальные столкновения и нестабильность расположения планет.

"Пролетающие звезды способны изменить долговременную архитектуру планет-гигантов и Плутона, влияя на стабильность всей Солнечной системы", - отмечают авторы исследования.

Однако эти сценарии базируются на гипотетических моделях с высоким уровнем неопределенности. Влияние звезды-изгоя на нашу систему – событие чрезвычайно редкое, а значит, скорее, предмет для глубоких теоретических исследований, чем для паники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обнаружили в нашей Солнечной системе новую планету.

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