Земля стремительно 'темнеет': ученые объяснили, чем это опасно для человечества

Земля за последние два десятилетия начала отражать меньше солнечного света, что может существенно повлиять на глобальный климат. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ученые из NASA под руководством Нормана Леба проанализировали данные спутников и пришли к выводу, что показатель отражательной способности поверхности планеты, или альбедо, стабильно снижается.

Видео дня

Исследование, на которое ссылается издание Daily Galaxy, выявило изменения в распределении солнечной энергии между Северным и Южным полушариями. В работе отмечается, что тенденция не только подтверждает предыдущие оценки, но и демонстрирует, как атмосферные процессы уже не могут полностью компенсировать этот дисбаланс. Авторы подчеркивают: полученные результаты помогут уточнить современные климатические модели.

Баланс энергии

Согласно выводам ученых, между 2001 и 2024 годами Земля отражает заметно меньше солнечных лучей в космос. Наибольшие изменения наблюдаются в Северном полушарии. Именно там быстрее тает морской лед и сокращается снежный покров, которые традиционно отражали значительную часть солнечной радиации. В то же время Южное полушарие, наоборот, в среднем получает больше тепловой энергии, что только усиливает дисбаланс.

В статье исследователи объясняют: даже если изменение альбедо кажется небольшим, в долгосрочной перспективе оно имеет критическое значение. Речь идет о разнице примерно 0,34 Вт на квадратный метр за десятилетие, и хотя цифра небольшая, ее влияние на климат накапливается и усиливается со временем.

Тает лед, темнеет поверхность

Особое внимание команда уделила Арктике. Там уменьшение площади морского льда и снега открывает темные поверхности – воду и камень, которые активно поглощают солнечное тепло. Это ускоряет таяние и запускает замкнутый круг: чем меньше льда, тем больше тепла получает поверхность.

Ученые считают, что даже небольшое падение отражательной способности может подтолкнуть климатические процессы в нежелательном направлении. В будущем это может означать еще более быстрое потепление в северных широтах и усиление экстремальных погодных явлений.

Южное полушарие и аэрозоли

В отличие от северного полушария, где снижение отражательной способности стало наиболее заметным, в южном ситуация имеет другие причины. Здесь главную роль играют аэрозоли – мелкие частицы, которые зависают в воздухе и способствуют образованию облаков. Такие облака способны отражать солнечное излучение обратно в космос, сохраняя энергетический баланс. Значительный вклад в концентрацию аэрозолей сделали природные события: масштабные лесные пожары в Австралии и извержение вулкана Хунга-Тонга в 2021–2022 годах.

Исследователи отмечают, что именно эти факторы помогли южному полушарию сохранить больше отражательного потенциала. Хотя глобальная тенденция к снижению альбедо все же заметна, именно на юге она проявляется слабее, чем на севере. Это своеобразный временный "тормоз", который задерживает скорость темнения поверхности.

В то же время контраст с северным полушарием очевиден. Там действуют строгие экологические стандарты, которые уменьшили уровень мелкодисперсного загрязнения, и как следствие – снизили количество облакообразующих аэрозолей. Таким образом, юг пока испытывает меньший спад в отражательной способности, однако ученые предостерегают: эффект от аэрозолей не является постоянным и не способен долго компенсировать глобальные изменения климата.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что долгое время Луну считали "мертвым" небесным телом: без атмосферы, без влаги и без условий для химических реакций, характерных для Земли. Но несколько лет назад на полярных участках спутника был обнаружен гематит – минерал, который образуется в результате окисления железа, проще говоря, ржавчины. Это открытие ошеломило ученых, ведь без кислорода и при постоянном воздействии солнечного ветра образование гематита казалось невозможным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.