Луна 'ржавеет': ученые заявили, что виновата во всем Земля

Долгое время Луну считали "мертвым" небесным телом: без атмосферы, без влаги и без условий для химических реакций, характерных для Земли. Но несколько лет назад на полярных участках спутника был обнаружен гематит – минерал, который образуется в результате окисления железа, проще говоря, ржавчины.

Видео дня

Это открытие ошеломило ученых, ведь без кислорода и при постоянном воздействии солнечного ветра образование гематита казалось невозможным. Детали рассказало издание Science Alert.

Новое исследование дало ключ к загадке: источником кислорода для Луны может быть сама Земля. Нашу планету окутывает магнитосфера, которую "раздувает" солнечный ветер, образуя за Землей длинный "хвост" – магнитохвост. В это время из атмосферы планеты вырываются кислородные ионы, которые вместе с магнитным полем устремляются в сторону Луны.

Когда спутник оказывается в полнолунии и проходит сквозь магнитохвост, он фактически несколько дней ежемесячно находится в "дожде" кислородных частиц. При этом 99% солнечного ветра блокируется Землей, и влияние восстановительных водородных ионов минимально. Это создает идеальные условия для окисления железа и образования гематита.

Чтобы проверить эту гипотезу, международная команда ученых провела серию экспериментов: они "бомбардировали" минералы, подобные лунным (пироксен, оливин, ильменит, троилит, метеоритное железо), кислородными ионами. Оказалось, что именно металлическое железо наиболее активно превращается в гематит под действием "земного ветра".

Дополнительные опыты показали, что слабые водородные потоки, подобные солнечному ветру, не способны быстро разрушить гематит. А вот более мощные ионы могут частично восстановить железо – и при этом образуется вода как побочный продукт. Это объясняет, почему гематит на Луне часто встречается вблизи отложений воды.

Исследование открывает сразу несколько перспектив:

оно демонстрирует, что между Землей и Луной существует постоянный обмен веществом уже более 4 миллиардов лет;

гематит на поверхности Луны может стать "хроникой" состава земной атмосферы, в частности отражать события вроде Великой кислородной катастрофы 2,4 миллиарда лет назад;

результаты имеют практическое значение для будущих лунных миссий, в частности индийской Chandrayaan-3 и китайской Chang'E-7, которые будут исследовать южный полюс Луны.

Также OBOZ.UA рассказывал, что вокруг Земли могут вращаться минимум 6 "мини-Луны".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.