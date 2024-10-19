Вы берете телефон с собой в постель? Никогда так не поступайте! Ученые предупредили об опасности

Последнее исследование ученых показывает, что телефон размещаются вредные бактерии, обычно присутствующие в экскрементах тараканов. Контакт с этими микробами может привести к сыпи, пневмонии и даже сепсису у уязвимых людей.

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Кроме того, ученые предупреждают, что теплая влажная среда в вашей кровати является идеальным местом для роста и распространения этого возбудителя. Поскольку среднестистичный человек трогает свой телефон примерно 2617 раз в день, неудивительно, что наши устройства могут быстро стать чрезвычайно негигиеническими, пишет MailOnline.

Ранее ученые уже проводили исследования по теме количества бактерии на поверхности телефона. Их результаты показали, что кнопки на смартфоне могут содержать в 10 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.

Но это исследование было проведено с целью узнать, какие бактерии скрывают наши устройства. Ученые взяли мазки из десяти смартфонов и десяти умных часов. Бактериям позже разрешили расти в лаборатории, чтобы исследователи могли увидеть, какие микробы присутствуют.

Результаты исследования показывают, что смартфон – самая грязная техника, с даже большим количеством бактерий, чем раньше была найдена на пультах от телевизора.

Самой распространенной бактерией, живущей на телефонах и смартчасах, была Pseudomonas aeruginosa – бактерия, которая обычно встречается в фекалиях тараканов. И одни из лучших условий для ее развития и распространения – влажный, теплый климат вашей кровати.

Поэтому ученые предупреждают, что брать смартфон с собой в постель – потенциально подвергает вас вредным бактериям, живущим на поверхности устройств.

Исследования показали, что средний человек потеет до 700 мл за ночь, а температура в постели обычно достигает 20°C. Это создает идеальную среду для роста микробов и возможного инфецирования.

"Помните, ваша кровать должна быть убежищем для отдыха, а не местом для потенциально вредных бактерий", – говорит эксперт из сна Мартин Сили.

Хотя бактерия Pseudomonas aeruginosa в большинстве случаев безвредна, она может привести к более серьезным осложнениям. Ее влияние может вызвать глазные инфекции, сыпь на коже, гнойные прыщи, диарею, головные боли и другие заболевания.

Для тех, кто имеет ослабленную иммунную систему, последствия могут быть еще более страшными. Она ведь может вызвать ряд инфекций, таких как пневмония, инфекции мочевыводящих путей и даже сепсис.

Известно, что в больницах эта бактерия, переносимая тараканами, является основной причиной инфекций среди пациентов со слабым здоровьем.

Чтобы снизить риск заражения эксперты рекомендуют регулярно чистить телефон салфетками, смоченными спиртом или ультрафиолетовым дезинфицирующим средством.

Еще один простой способ снизить влияние вредных бактерий – ограничить частоту касания телефоном вашего лица. Это может включать удержание телефона вне кровати или регулярные перерывы в использовании техники перед сном.

"Соблюдая эти простые правила гигиены, мы все можем спать немного крепче, зная, что не делим свою кровать с бактериями, связанными с тараканами", – добавляет Мистер Сили.

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