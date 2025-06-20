Ученые разгадали тайну черепа "человека-дракона": подробности

Так называемый харбинский череп, известный также под названием "череп человека-дракона", принадлежит промежуточному виду гомо сапиенс – виду денисовцев. Об этом свидетельствует последний генетический и белковый анализ остатков черепа "человека-дракона".

Видео дня

В частности, анализ "почти целого черепа" из Харбина обнаружил девяносто пять эндогенных белков и три варианта аминокислот, которые принадлежат именно денисовским людям. Соответствующее исследование китайские ученые обнародовали в журнале Science.

Денисовские люди – отдельный, промежуточный вид гоминидов, известный ранее преимущественно благодаря геномам и белкам. Точные морфологические особенности денисовских людей оставались непонятными из-за слишком фрагментарного характера найденных окаменелостей. Так, до сих пор не было найдено ни одного целого черепа этого вида гоминидов.

Последнее исследование заполнило пробел между морфологическими и молекулярными доказательствами существования денисовских людей.

"Теперь у нас есть первый комплексный морфологический план популяций денисовских людей, который помогает решить открытый в течение последнего десятилетия вопрос о том, как выглядели денисовские люди", – отмечают авторы исследований.

Ученые опираются на исследование, пожалуй, наиболее интересной находки черепа "человека-дракона". Окаменелость была впервые обнаружена еще в 1933 году обычным китайским мужчиной в Харбине, городе на северо-востоке Китая. Но это было во время японской оккупации региона.

Опасаясь японцев, китаец спрятал находку на дне своего колодца. Там этот череп оставался спрятанным более 80 лет. Незадолго до своей смерти мужчина раскрыл свой секрет семье, которая только в 2021 году передала находку в Хэбэйский геодезический университет.

Однако этот череп ценен не из-за истории его находки. На сегодняшнее время это единственный практически целый череп, более того, он имеет один верхний зуб.

Черепу по меньшей мере 146 тысяч лет. Его научное название Homo longi, что означает "человек из реки Дракон" в честь Черной реки Дракон в провинции Хэйлунцзян, где он был найден.

Харбинский череп, как и черепа других "людей-драконов", имеет все соответствующие характерные черты – длинная, низкая черепная коробка, огромные надбровные дуги и широкие почти квадратные глазницы. Некоторые эксперты ранее подозревали, что это череп денисовского человека, однако никаких доказательств не существовало.

Ученые из Института палеонтологии и палеоантропологии в Пекине извлекли генетический материал из единственного уцелевшего зуба черепа, а точнее – из затвердевшего налета на зубе. Считается, что такой зубной камень может удерживать и сохранять ДНК в течение тысячелетий.

К сожалению, ядерную ДНК восстановить не удалось. Однако исследователи обнаружили митохондриальную ДНК (передававшуюся по материнской линии). Она доказала существование прямой связи с геномами денисовского человека из Сибири, датируемых периодом от 217 000 до 106 000 лет назад.

Также исследователи провели протеомный анализ каменистой кости (кости внутреннего уха черепа), которая также хорошо сохраняет белки. Полученные последовательности белков сравнили с последовательностями современных людей, неандертальцев, денисовских людей и приматов. Опять же, доказательства четко указывают на денисовских людей.

Такая идентификация дает понимание как внешнего вида денисовского человека, так и его ареала. То есть, научно подтверждено, что денисовские люди были не только в Сибири, они жили на севере Китая и, возможно, гораздо дальше по всей Азии.

А сейчас ученые хотят воссоздать точный вид "человека-дракона" – то ли денисовского человека.

Как сообщал OBOZ.UA, исчезновение колонии Роанок в конце XVI века остается одной из самых больших исторических загадок Америки. Около 120 английских поселенцев, прибывших на остров Роанок в 1587 году, исчезли без следа, оставив лишь одно слово, вырезанное на дереве. Ученые веками спорят: уничтожили ли колонистов местные племена или они ассимилировали с коренным населением. Недавнее открытие археологов на острове Гаттерас может наконец пролить свет на эту историю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.