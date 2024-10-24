В Великобритании сняли на видео загадочное существо с рогами и крыльями

В Бристольском зоопарке в Англии камеры наблюдения зафиксировали странное животное. На видео можно увидеть загадочное существо с рогами и крыльями.

Видео дня

Эти кадры "озадачили" экспертов. Поэтому британский парк охраны дикой природы опубликовал в Facebook сообщение о том, что ему нужна помощь с идентификацией неизвестного животного.

Согласно сообщению в соцсети, зверек имеет один рог на голове и крылья на спине. Неизвестное существо скрывается у мест обитания других животных в зверинце.

"Наша природоохранная команда использует фотоловушки для обследования древнего леса на нашем сайте. Здесь вы можете увидеть знакомого оленя мунтжака рядом с существом, которое немного смутило нас", – отметили работники Бристольского зоопарка.

В сообщении также добавили фотографию оленя мунтжака при дневном свете, чтобы зрители могли сравнить его с таинственным животным.

По данным зоологов, олень мунтжак – небольшой вид оленей, у которых растут короткие рога. Они происходят из Юго-Восточной Азии.

Комментаторы на странице зоопарка в Facebook поделились своими предположениями о личности нового таинственного существа. Многие согласились, что животное, вероятно, было оленем мунтжаком, который удивительно засветился на камеру. Однако некоторые подписчики имели более творческие предложения. "Это, очевидно, детеныш единорога", – написал один из комментаторов.

На сайте Бристольского зоопарка также отметили, что странное существо, попавшее на видео, появилось в начале празднований Хэллоуина в зверинце.

"Появление этого мифического существа является загадкой для нас. Здесь, в Бристольском зоопарк-проекте, она стала большим вдохновением для маршрута на Хэллоуин в этом году. В Шотландии есть Лох-Несское чудовище, а в Корнуолле – Чудовище из Бодмин-Мура. Возможно, мы обнаружили подобный миф здесь, в Бристоле?", – предположила менеджер по привлечению общественности британского зоопарка Рози Симс.

OBOZ.UA ранее писал, что видео загадочного существа в польском лесу испугало сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!