В тропических лесах нашли странных существ, похожих на лягушек: фото вас удивят

В тропических лесах планеты до сих пор сохраняются уголки, куда почти не ступала нога человека. Одно из открытий ошеломило исследователей: в лесах Уганды обнаружили сразу семь новых видов удивительных существ, внешне напоминающих маленьких лягушек.

На самом деле это редкие цикады, десятилетиями ускользавшие от внимания биологов благодаря своей искусной маскировочной внешности. Находка стала первой подобной для Африки за более чем сорок лет и еще раз напомнила, насколько мало мы знаем о биоразнообразии даже в XXI веке. Открытие совершил доктор Алвин Гелден из Anglia Ruskin University (ARU) во время полевых исследований в Уганде.

Насекомые, которые маскируются под лягушек

Название batracomorphus происходит от греческого "похожий на лягушку", и не зря. Эти цикады зеленого цвета, имеют большие выпуклые глаза, прыгают с помощью длинных задних ног, прижатых к телу – почти как у лягушек.

Все находки были выловлены с помощью световых ловушек на высоте более 1500 метров в Национальном парке Кибале, одном из самых ценных экосистемных уголков Уганды.

Проблема идентификации

Самым сложным для ученого было подтвердить, что виды действительно новые.

Цикады этого рода чрезвычайно похожи между собой, и единственный достоверный способ отличить один вид от другого – изучить строение их гениталий под микроскопом.

Причина проста: у этих насекомых действует механизм "замка и ключа". Форма мужских и женских половых органов настолько специфична, что подходит только для представителей одного вида, что делает невозможным скрещивание между разными видами.

Эти структуры состоят из того же твердого вещества, что и экзоскелет, поэтому остаются постоянными и надежными для определения.

Важность открытия для науки и экосистем

"Цикады – недооцененные создания. Да, некоторые из них могут быть вредителями для культур, например кукуруза или рис. Но в целом это важная группа травоядных насекомых, играющих ключевую роль в пищевых цепях. Их наличие свидетельствует о здоровье экосистемы", – отметил Алвин Гелден.

Ученый признается, что открытие требовало долгих и изнурительных экспедиций в тяжелых условиях тропического климата: жары, влаги и сложного рельефа. Но результат того стоил.

Личная история в названии нового вида

Из семи найденных видов шесть получили греческие названия, в честь особых признаков или мест, где они были найдены.

Однако один из них, batracomorphus ruthae, имеет особое значение для ученого. Он назвал его в честь своей матери Рут, которая умерла в 2022 году.

"Моя мама была ученой в больничной лаборатории. Именно она подарила мне первый микроскоп и поддерживала мою любовь к науке с самого начала. Назвать вид ее именем – лучший способ почтить ее память", – отметил Гелден.

Открытие доктора Гелдена расширяет знания о многообразии насекомых, но и подчеркивает, насколько мало мы до сих пор знаем о тропических экосистемах. Леса Уганды продолжают скрывать тайны, поэтому впереди еще немало сюрпризов.

