В Помпеях после катастрофы нашли пророческую 'мозаику смерти'. Фото

Среди многочисленных артефактов, найденных под слоями вулканического пепла в Помпеях, особое внимание исследователей привлекла мозаика, получившая название "Memento Mori" – "Помни о смерти". Ее обнаружили еще в XIX веке в одном из римских домов, который после гибели города сохранился почти неповрежденным.

Композиция, насыщенная символами равновесия между жизнью и смертью, стала одним из самых выразительных свидетельств античного понимания бренности человеческого существования. Детали рассказало издание Live Science.

Пророческая композиция

Мозаику, размером 47 на 41 сантиметр, обнаружили еще в 1874 году во время раскопок. Она выполнена из сотен мелких цветных частиц и является одной из самых известных находок античного мира.

В центре композиции – череп, возможно обезьяны, а над ним – уровень с подвешенным шнуром и грузиком, инструмент, что в античности символизировал баланс и точность. Ниже расположена бабочка, предположительно, аллегория души, а еще ниже – колесо фортуны, олицетворяющее изменчивость человеческой судьбы.

По обеим сторонам черепа – жезл и пурпурный плащ слева, символы власти и достатка, а справа – посох и сумка нищего, олицетворение нищеты. Такой симметричный контраст показывает: богатство и бедность находятся в равновесии.

Как объясняют специалисты из Национального археологического музея Неаполя, где сейчас хранится мозаика, ее сюжет был напоминанием для владельца дома: "Человек может быть богатым или бедным, но перед смертью все становятся равными".

Мозаику нашли в триклинии – столовой дома, который после определенного времени превратили в мастерскую по обработке кожи. У входа археологи обнаружили надпись на углях, что, вероятно, указывает на владельца – Марка Весония Прима. Он владел не только этой кожевенной мастерской (единственной найденной в Помпеях), но и поверием, где занимались очисткой и покраской тканей.

Хотя сам Весоний, вероятно, выжил после извержения Везувия в 79 году, археологи нашли в его имении другое свидетельство трагедии – тело собаки, которая, по всем признакам, погибла, пытаясь вырваться из ошейника.

Символ, переживший века

Идея memento mori – помни, что смертен – оставалась популярной в европейском искусстве на протяжении многих веков. Археологи находили золотые перстни "Memento Mori" эпохи Тюдоров в Англии, а также ювелирные украшения с черепами времен Возрождения в Германии.

Мотив смерти как напоминание о ценности жизни не потерял актуальности и в более поздние эпохи – от средневековых фресок до современного искусства.

