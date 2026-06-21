В поле подсолнухов в Черкасской области нашли древнее жилище трипольцев: в чем его уникальность. Фото
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Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура" 11 июня открыл археологический сезон 2026 года в Черкасской области. Ученые проводят раскопки на поле подсолнухов вблизи села Легедзино, где исследуют древнее трипольское поселение возрастом почти шесть тысяч лет. Первые десять дней работы уже принесли свои плоды.
А именно – обнаружены остатки трипольского жилья. Об этом рассказали представители заповедника.
Археологи надеются, что исследование поможет получить новые сведения о жизни представителей трипольской культуры, которая считается одной из древнейших и наиболее развитых на территории современной Украины.
Первые находки были сделаны уже на четвертый день работ. После расчистки центральной части площадки "началась работа непосредственно с остатками жилища, возраст которого достигает почти 6 тысяч лет".
Вместе с учеными работают студенты-историки (обычная практика раскопок) – и именно они первыми делают открытия.
"С каждым часом руки студентов все больше и больше расширяют видимые границы трипольского жилища, осторожно очищая его от украинского, хотя и зародившегося еще в далеком Триполье, чернозема", – рассказывают в заповеднике.
Что именно уже найдено на площадке – археологи предпочитают не раскрывать. В сети на многочисленные запросы заинтересованных лиц они отвечают полным молчанием.
А иногда – советуют посмотреть видео (ниже) с раскопок прошлых сезонов. Видео действительно очень хорошее, хотя и такое же "говорящее", как и сами исследователи.
Заповедник утверждает, что в ходе работ ученые планируют "подробно изучить особенности быта древних жителей, их строительные традиции и условия жизни" на территории нынешней Черкасской области. Полученные артефакты и данные могут значительно расширить знания о трипольцах и их образе жизни, уверяют историки.
В Украине Легедзино является ключевым центром изучения трипольской культуры. Именно здесь ранее были обнаружены масштабные поселения, свидетельствующие о высоком уровне развития древних украинских громад.
Подробнее об этом мы писали здесь.
Как сообщал OBOZ.UA, раскопки, проводимые под руководством Университета Центральной Флориды (UCF) на севере Ирака, привели к открытию того, что исследователи называют "Помпеями Месопотамии". Ученые раскопали город Кабра возрастом 4000 лет, где дворцовые архивы, человеческие останки, сожжённые здания и следы осады буквально законсервировались во время катастрофы.
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