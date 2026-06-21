В поле подсолнухов в Черкасской области нашли древнее жилище трипольцев: в чем его уникальность. Фото

Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура" 11 июня открыл археологический сезон 2026 года в Черкасской области. Ученые проводят раскопки на поле подсолнухов вблизи села Легедзино, где исследуют древнее трипольское поселение возрастом почти шесть тысяч лет. Первые десять дней работы уже принесли свои плоды.

Видео дня

А именно – обнаружены остатки трипольского жилья. Об этом рассказали представители заповедника.

Археологи надеются, что исследование поможет получить новые сведения о жизни представителей трипольской культуры, которая считается одной из древнейших и наиболее развитых на территории современной Украины.

Первые находки были сделаны уже на четвертый день работ. После расчистки центральной части площадки "началась работа непосредственно с остатками жилища, возраст которого достигает почти 6 тысяч лет".

Вместе с учеными работают студенты-историки (обычная практика раскопок) – и именно они первыми делают открытия.

"С каждым часом руки студентов все больше и больше расширяют видимые границы трипольского жилища, осторожно очищая его от украинского, хотя и зародившегося еще в далеком Триполье, чернозема", – рассказывают в заповеднике.

Что именно уже найдено на площадке – археологи предпочитают не раскрывать. В сети на многочисленные запросы заинтересованных лиц они отвечают полным молчанием.

А иногда – советуют посмотреть видео (ниже) с раскопок прошлых сезонов. Видео действительно очень хорошее, хотя и такое же "говорящее", как и сами исследователи.

Заповедник утверждает, что в ходе работ ученые планируют "подробно изучить особенности быта древних жителей, их строительные традиции и условия жизни" на территории нынешней Черкасской области. Полученные артефакты и данные могут значительно расширить знания о трипольцах и их образе жизни, уверяют историки.

В Украине Легедзино является ключевым центром изучения трипольской культуры. Именно здесь ранее были обнаружены масштабные поселения, свидетельствующие о высоком уровне развития древних украинских громад.

Подробнее об этом мы писали здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, раскопки, проводимые под руководством Университета Центральной Флориды (UCF) на севере Ирака, привели к открытию того, что исследователи называют "Помпеями Месопотамии". Ученые раскопали город Кабра возрастом 4000 лет, где дворцовые архивы, человеческие останки, сожжённые здания и следы осады буквально законсервировались во время катастрофы.

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