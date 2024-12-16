В мире бум на тяжелые одеяла: как они влияют на сон и действительно ли такие полезные. Объяснение ученых

Издавна украинские хозяйки знали, что лучше всего зимой согреет тяжелое, однако надежное пуховое одеяло, которое называли периной. В последние годы бум на тяжелые одеяла заметно по всему миру.

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По словам ученых, тяжелое укрывало помогает в борьбе с бессонницей. А некоторые эксперты говорят, что такие одеяла могут даже развеять тревогу, пишет AP.

Что такое тяжелое одеяло и каково его влияние

Это одеяла, имеющие дополнительный вес в виде стеклянных шаров, гранул, хлопка или другого наполнителя.

"Плотное прикосновение тяжелого одеяла может успокоить реакцию мозга "подсознательной борьбы или побега". Равномерно распределенный вес говорит вашему телу, что "вы находитесь в спокойной обстановке", – сказал эксперт по медицине сна в UCLA Health, доктор Нил Валия.

Дополнительное давление также может сигнализировать мозгу об освобождении так называемого гормона любви, также известного как окситоцин.

А шведские ученые обнаружили, что тяжелые одеяла помогают бороться с бессонницей. У людей, которые спят под одеялом весом в 6–8 кг, улучшается качество сна и чувствуют меньшую сонливость днем, говорится в исследовании на JCSM.

В ходе эксперимента ученые из Швеции обнаружили, что у 92% спавших под тяжелыми одеялами 12 месяцев обнаружили улучшение сна. Кроме бессонницы, уменьшились симптомы психических расстройств. 63% из опрошенных сообщили, что во время использования тяжелых одеял они почувствовали снижение тревожности, а 78% отметили, что такое одеяло действует как успокаивающее.

Как использовать тяжелое одеяло

Эксперты говорят, что большинство здоровых взрослых людей должны выбирать одеяло, которое составляет около 10% веса их тела.

Эксперты отмечают, что тяжелые одеяла не рекомендуются для малышей, поскольку они могут мешать их движениям и дыханию.

Также люди с апноэ во сне, расстройствами сна или респираторными проблемами должны проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать одеяло с отягощением, говорят специалисты.

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