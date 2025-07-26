Поставлена точка в 200-летних дискуссиях: археологи нашли остатки Хаджибейской крепости в самом центре Одессы. Фото

В результате археологического исследования на Приморском бульваре в Одессе удалось найти остатки Хаджибейской крепости. До этого времени достоверные данные картографии и письменные источники, а также следы этого оборонительного сооружения отсутствовали.

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Таким образом археологам удалось поставить точку в дискуссиях по локализации Хаджибейской крепости, которые длились почти 200 лет. Об этом в Facebook сообщил ректор Южноукраинского национального педуниверситета Андрей Красножон.

Поиски крепости продолжались 5 лет

По словам Красножона, археологам до последнего не было известно есть ли вообще шансы найти остатки крепости, поскольку сооружение стояло на самом краю берегового плато, а характер оползней в районе Приморского бульвара неутешителен. Уже в 2020 году по итогам экспедиции стало ясно, что поиск крепости надо сузить до территории полуциркульной площади. Поэтому летом 2021 года начались раскопки, к северу от памятника Дюку и еще в нескольких местах вдоль Приморского бульвара.

В 2025 году работы продолжились восточнее старых участков и принесли долгожданный результат. Археологи установили, что Хаджибейская крепость располагалась между полукруглым домом № 8, фуникулером, Дюком и аллеями южной части бульвара, занимая квадрат примерно 40×40 метров.

Что обнаружили археологи

В двух раскопах и двух шурфах археологи обнаружили фронтальную стену артиллерийской береговой батареи, которая была достроена к замку с берега, а также следы демонтажа куртин. Также удалось зафиксировать угловое сечение этой стены с боковой, прикрывавшей батарею с юго-востока.

Сооружение присутствует на разных планах и изображениях замка конца XVIII века. Крепость отличает присущие только ей конструктивные особенности и специфика размещения у обрыва. Атрибуции способствуют сопутствующие находки керамики и бронзовых изделий османского происхождения. Батарея представляла собой открытую площадку, огражденную стеной высотой до 1,5 м и 90 см толщиной. Она удерживала по фронту невысокую земляную насыпь, на которой размещались пушки, направленные к морю. Стена батареи стояла буквально в двух метрах от берегового клифа для увеличения эффективности огневого контроля за гаванью.

Что предшествовало

Сама батарея была построена турками позже самого замка, который по своим конструктивным и планировочным особенностям является образцом архаической, средневековой фортификации явно до артиллерийской эпохи.

Появление батареи произошло не раньше, чем в распоряжении местного гарнизона появились дальнобойные для своего времени пушки, способные достать своим огнем в гавань. Археологам еще предстоит выяснить время основания самого замка.

Напомним, в 2020 году в Одессе начались масштабные археологические раскопки на Приморском бульваре в попытке найти Хаджибейскую крепость. На раскопках работали ученые и студенты-историки двух высших учебных заведений.

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