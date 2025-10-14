С изображением Иисуса: ученые нашли хлеб, которому 1300 лет. Фото

В современном турецком регионе Караман, на территории древнего города Эйренополис, археологи сделали впечатляющее открытие: нашли пять хорошо сохранившихся буханок хлеба, которым более 1300 лет. Одна из них содержит греческую надпись и изображение Иисуса Христа.

Обнаружение подобного объекта позволяет глубже понять религиозные практики, культурные символы и быт византийских христиан. Находка привлекает внимание к роли хлеба не только как элемента повседневной жизни, но и как сакрального предмета в религиозных обрядах.

Специалисты считают, что эта находка является уникальным источником знаний о симбиозе веры, искусства и ритуала в раннехристианской Анатолии, пишет Greek reporter.

Находка датирована VII–VIII веком нашей эры, а ее чрезвычайное состояние сохранности стало возможным благодаря редким обстоятельствам — хлеб был обуглен, но не разрушен, что позволило сохранить форму и поверхностные детали.

Один из хлебов отличается особенно: на нем есть греческая надпись, которая переводится как "С нашей благодарностью к Благословенному Иисусу", рядом с изображением Христа. Это свидетельствует о личном акте благодарности или молитвы, зафиксированном в еде. Специалисты отмечают, что греческий язык, использованный на хлебе, был не только официальным языком Византии, но и языком богослужений, что подчеркивает глубокую эллинско-христианскую идентичность местного населения.

Образ Иисуса на хлебе является нетипичным — это не знакомое с икон "всемогущее" изображение Пантократора, а Иисус как "Сеятель". Такое изображение перекликается с евангельской притчей о сеятеле, символизируя распространение веры и усилия человека в ее росте. Археологи считают, что это свидетельствует о теологическом понимании христианства как живого труда, где духовное и земное — взаимосвязаны.

Кроме символического образа Иисуса, другие найденные хлебцы содержат крестообразные отпечатки. Ученые предполагают, что это свидетельствует об их использовании в евхаристических обрядах — как просфоры, священные хлебы, предлагаемые во время Божественной литургии. В греческой православной традиции такие хлебцы изготавливались со специальными штампами, что указывает на их важную роль в богослужениях раннехристианской церкви.

Этот хлеб — не просто археологический артефакт, а символ веры и культуры, переживший века. Он демонстрирует, как материальный мир — хлеб, ремесло, письмо — взаимодействовал с духовным. Важность этой находки подчеркивается и официальными представителями, которые назвали ее одной из самых значительных за последние годы.

