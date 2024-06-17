Ученые вставили 'окно' в череп человека, чтобы заглянуть в его мозг

Новое исследование показало, что можно использовать ультразвуковые волны для мониторинга активности в мозге человека. Активность мозга мужчины была записана, когда он выполнял задания за пределами медицинского учреждения, в том числе играл в видеоигру.

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Чтобы добиться этого, исследователи имплантировали в череп мужчины материал, позволявший ультразвуковым волнам проходить в его мозг, пишет Live Science.

Эти волны проникали через "акустически прозрачное" окно и отражались от границ между тканями. Некоторые отражающиеся волны возвращались к ультразвуковому датчику, который был подключен к сканеру. Эти данные позволили ученым создать картину происходящего в мозге мужчины, подобно тому, как ультразвуковое сканирование может визуализировать плод в утробе матери.

Команда наблюдала за изменениями объема крови в мозге с течением времени, особенно увеличивая область мозга, называемую задней теменной корой и моторной корой. Эти обе части помогают координировать движение. Оценка конфигураций размера крови является одним из методов косвенного отслеживания активности клеток мозга. Это потому, что когда нейроны более активны, им нужно больше кислорода и питательных веществ, которые доставляются кровеносными сосудами.

Новое исследование базируется на предварительных исследованиях бесчеловечных приматов. Теперь, работая с человеком, ученые смогли использовать ультразвуковое изображение, чтобы контролировать точную нейронную активность, разворачивающуюся в мозге человека, когда он выполняет разные задачи, такие как игра в простую видеоигру с соединением точек и игра на гитаре.

"Как и в случае с приматами, ультразвуковые данные пациента указывали на намерения – двигать по джойстику, играть на гитаре – во время выполнения самих действий", – комментирует исследование в журнале Science Translational Medicine доктор Чарльз Лю, соавтор исследования и нейрохирург из университета Южной Калифорнии.

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