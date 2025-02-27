Ученые узнали любимый цвет собак и назвали оттенки, которые они не различают

Новое исследование показало, что собаки предпочитают желтые предметы. Гавчики четко видят синие и желтые оттенки, но не могут различать красные, зеленые и оранжевые, которые кажутся им как желтые или серые тона.

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Собаки видят цвета иначе, чем люди, потому что в их глазах меньше чувствительных к оттенкам колбочек. У человека есть три типа конических клеток, которые позволяют нам видеть диапазон цветов, а у собак – только два, что усложняет различие красок, пишет Independent.

Ученые из Индийского института научного образования и исследований оценили более 130 уличных собак в индийском Калькутте. Перед песиками поставили миски с едой в трех цветах: желтый, синий и серый.

Большинство собак без колебаний направлялись к желтой миске, "даже когда в серой была еда, а в желтой – нет", говорят эксперты.

"Это преимущество конкретного цвета настолько сильно, что превосходит тягу к еде, несмотря на то в миске печенье или курица. Результаты приводят нас к выводу, что большинство собак имеют тяготение к желтому", – отмечается в исследовании.

"Мы еще не знаем, что именно вызывает такое сильное преимущество желтого цвета. Возможно, такое поведение является следствием отвращения к другим цветам", – предполагают эксперты.

Исследователи подозревают, что одной из причин такого преимущества может быть то, что большинство уличных собак имеют оттенки оранжевого или коричневого меха, которые выглядят желтоватыми в глазах гавчиков.

Поскольку предпочтение цвета может быть либо генетическим, либо полученным, экспериментаторы призывают к будущим экспериментам, чтобы проверить врожденную черту.

"Сравнительные исследования собак-компаньонов и волков могут помочь понять эволюционную траекторию этого преимущества желтого цвета", – говорят ученые.

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