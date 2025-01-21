Ученые раскрыли настоящее имя Иисуса

Эксперты говорят, что "Иисус Христос" может быть не именем центральной фигуры христианства. Ученые считают, что настоящее имя звучало на его родном языке – на арамейском – и он совсем не похож на нашу современную версию.

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Имя "Иисус" прошло долгий лингвистический путь с арамейского на иврит, затем на греческий и на латынь, прежде чем оно смогло получить современный перевод в 16 веке. А фамилия должна быть основана на его родном городе. То есть настоящее имя сына Божьего, скорее всего, было Йешу Назарене, пишет MailOnline.

Ученые объясняют, что имя "Иисус" даже содержит буквы, которые не использовались в письменном языке до 1500 лет после его смерти. В течение 2000-летней истории христианства оригинальное имя Иисуса было скрыто слоями перевода и транслитерации.

Исторический персонаж Иисус и его ученики жили в регионе Римской империи под названием Иудея, который сейчас является частью Палестины и Израиля. Однако большинство ученых считают, что Иисус родился и вырос в Назарете, который является частью Галилеи, маленькой провинции на севере.

"Мы не можем точно знать, на каких языках говорил Иисус. Однако, учитывая его семейное происхождение в Назарете, мы можем предположить, что его повседневным языком был арамейский", – говорит профессор Дайнеке Гаутман, эксперт по связи между иудаизмом и христианством с Протестантского теологического университета в Нидерландах.

Арамейский язык – это язык, впервые возникший на территории современной Сирии и распространившийся на значительную часть Ближнего Востока во времена жизни Иисуса. Сохранившиеся папирусы из Галилеи показывают, что это был народный язык среди еврейского населения и почти наверняка был ежедневным языком Иисуса.

Кроме того, в ранних греческих версиях Евангелия конкретно записано, что Иисус говорил определенные слова на оригинальном арамейском языке.

"Большинство ученых соглашаются, что его имя было Иешуа или, возможно, Иешу, которое было одним из самых распространенных имен в Галилее первого века", – говорят ученые и добавляют, что также прошли путь, чтобы исследовать, какая же на самом деле была фамилия в Иисуса. Ибо, несмотря на распространенное мнение, "Христос" – это не фамилия, а титул или почетное название. Она означает "Мессия" или "Божий помазанник".

В римский период лица с высоким статусом использовали структуру из трех имен, состоявшую из индивидуального имени, родового имени и дополнительного прозвища. В качестве примера можно упомянуть таких исторических лиц, как Гай Юлий Цезарь или Марк Туллий Цицерон. Однако, будучи бедным евреем, Иисус не мог иметь такого полного имени.

Люди, происходившие из бедных семей, не имели фамилии, их идентифицировали с помощью других способов, таких как имя родителей, место происхождения или другие отличительные характеристики.

"Например, кого-то можно назвать "Иван, сын Зеведея" или "Мария Магдалина", причем "Магдалина", вероятно, указывает на то, что она была с места под названием Магдала", – объясняет Марко Марина, ученая из Загребского университета.

Поскольку в Библии об Иисусе упоминают как об "Иисусе из Назарета", то, скорее всего, он использовал это как практический способ отличить себя от других людей по имени Йешу или Иешуа. Это означает, что полное имя Иисуса будет "Иешу Назарене".

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