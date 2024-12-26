Не в Вифлееме: ученые раскрыли место, где мог родиться Иисус

Существует общеизвестное мнение, что Иисус родился на Рождество в Вифлееме, эта история, скорее всего, не соответствует исторической реальности. Однако многие историки и археологи не подтверждают это.

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По словам ученых, история о Вифлеем, пастухах, мудрецах и яслях могла возникнуть лишь позже, когда христиане пытались связать историю Иисуса с древнееврейским пророчеством. Некоторые эксперты предполагают, что Иисус мог родиться в маленьком городке Назарет (город в Галилее, на севере Израиля), пишет MailOnline.

А некоторые археологи даже предполагают, что Иисус мог родиться во втором Вифлееме всего в 7 км от родного города Марии и Давида.

Традиционная история

Согласно традиционной истории, изложенной в христианской вере, Иисус родился в яслях в городе под названием Вифлеем Иудеи. Этот город, расположенный примерно в десяти километрах южнее Иерусалима, сейчас расположен в части палестинского Западного берега и стал ключевым пунктом паломничества для христиан во всем мире. Лучшее доказательство того, что это истинное место рождения Иисуса, мы имеем в Библии. Через 2000 лет любые физические доказательства, которые мог оставить Иисус, давно утрачены, а это значит, что информация в Библии – единственное, что имеют историки.

Хотя эти источники далеки и, естественно, достаточно пристрастны, они настолько близки к историческому источнику, насколько ученые могут понять факты жизни Иисуса.

С точки зрения археологии, доказательств достаточно мало, но исследователи по крайней мере нашли факты, что Вифлеем Иудейский довольно древний город, чтобы эта история имела смысл. Археологические исследования в Вифлееме в 1969 году обнаружили несколько кусков керамики, датируемых железным возрастом примерно с 1000 по 586 год до нашей эры.

Более поздние раскопки возле церкви Рождества Христова в 2016 году провели доктор Джоан Тейлор из Королевского колледжа Лондона и доктор Шимон Гибсон из Университета Северной Каролины и Шарлотты. Их работа обнаружила ряд горшков и артефактов, датированных первым веком нашей эры.

"Нам удалось доказать существование села со времен Иисуса. Это очень важно", – объяснили они.

Но действительно ли Вифлеем?

Одной из причин, почему многие ученые сомневаются в том, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском, является то, что даже самые лучшие библейские источники не свидетельствуют о том, что это правда.

"Наше древнейшее Евангелие начинается со служения Иисуса и ничего не говорит о его рождении. Также апостол Павел, знавший братьев Иисуса, ничего не говорит о Вифлеем", – комментирует профессор Гелен Бонд, ведущий эксперт по христианской истории в Эдинбургском университете.

К тому же даже Евангелие, утверждающее, что Иисус родился в Вифлееме Иудеи, не могут согласовать подробности. Евангелие от Матфея говорит о том, что святая семья жила в Вифлееме и переехала только позже, чтобы уйти от расправы царя Ирода над невиновными после рождения Иисуса. Лука, с другой стороны, рассказывает нам историю, которая будет наиболее знакома многим христианам. Согласно Луке, Мария и Иосиф начинают с Назарета, но им нужно поехать в Вифлеем, чтобы их причислить к римской переписи.

Однако именно здесь для вифлеемского нарратива все начинает разваливаться. По словам профессора Бонда, на сегодняшний день нет никаких доказательств проведения переписи во всей империи, и хотя древние люди должны были идти в местный центр, чтобы их перечислили, им не нужно было возвращаться туда, где они родились.

Почему Вифлеем имеет значение?

Причина того, что авторы Евангелий, кажется, так твердо решили родить Иисуса в Вифлееме, содержится в древнем еврейском пророчестве. Ветхозаветный пророк Михей предсказал, что Мессия родится в Вифлееме Иудейском, который считается городом царя Давида.

Если Иисус собирался стать еврейским Мессией, он должен был родиться в Вифлееме.

По мнению Бонда именно это, скорее всего, и есть причина того, что более поздние авторы Евангелий настаивают на том, что Иисус родился в городе, несмотря на противоречия.

Вероятно, эта традиция возникла после смерти Иисуса, примерно в то время, когда были написаны более поздние Евангелия.

Второй Вифлеем

Однако, если Иисус не родился в Вифлееме Иудейском, остается вопрос о том, где могло быть место его рождения.

Одна теория, вызвавшая немало споров, заключается в том, что может существовать другой Вифлеем, кроме Вифлеема Иудейского.

По мнению археолога из Управления древностей Израиля Авирама Ошри, Иисус действительно родился в маленькой деревне под названием Вифлеем Галилейский, более 100 км от Вифлеема Иудеи. Ученый потратил на раскопки в Галилее более десяти лет, и убежден, что древняя деревня близ Назарета является настоящим местом рождения Иисуса. Ключом к его теории является мнение о том, что для беременной Марии не было бы смысла путешествовать до Вифлеема Иудейского из их родного города Назарета.

"Как женщина на девятом месяце беременности проедет 175 километров на осле вплоть до Вифлеема Иудейского? Гораздо логичнее, что она преодолела бы семь километров, то есть расстояние от Назарета до Вифлеема Галилейского", – объясняет свое мнение господин Ошри.

Во время раскопок он нашел огромную церковь византийских времен со скрытой пещерой, частями стены вокруг села и двухэтажным зданием, которое могло быть гостевым домом или постоялым двором. Эти детали предлагают очень близкие параллели с библейской историей о рождении Иисуса и могут датироваться первым веком нашей эры.

Однако теории господина Ошри подверглись широкой критике, поскольку Израильское управление древностей отказалось рассмотреть эту идею или разрешить дальнейшее исследование.

Иисус из Назарета

Есть гораздо более простой ответ, который все время был на поверхности. Вместо того, чтобы предполагать, что святая семья совершила тяжелое путешествие из-за сомнительной переписи или что они путешествовали в непонятную соседнюю деревню, имеет гораздо больше смысла то, что Иисус просто родился в своем родном городе Назарете.

Из источников Евангелия мы знаем, что Мария и Иосиф жили в крошечной Галилейской деревне Назареты, и что, вероятно, здесь вырос Иисус.

В отличие от Вифлеема это село не имело пророческой претензии на славу, но это наиболее последовательная черта в библейском рассказе о жизни Иисуса.

"Нет конкретных доказательств, но Иисус всегда известен как "Иисус из Назарета", и ни один из наших первых источников ничего не говорит о Вифлеем. Скорее всего, это был просто Назарет, где жила семья", – говорит профессор Бонд. Также он добавил, что, по его мнению, лучше понимать евангельские рассказы о рождении как язык поэтических изображений, призванных подчеркнуть, кем на самом деле был Иисус, и его значение, а не слишком беспокоиться об их исторической точности.

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