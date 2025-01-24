Ученые открыли третью форму магнетизма, которая поможет решить загадку о сверхпроводниках

Ученые открывают новую форму магнетизма, которая может быть "отсутствующим звеном" в поисках сверхпроводимости. Исследователи получили первые убедительные доказательства неуловимого третьего класса, называемого альтермагнетизмом.

Видео дня

Эти революционные выводы ученых могут революционизировать дизайн новых высокоскоростных устройств магнитной памяти. А еще они могут стать частью недостающей головоломки в разработке лучших сверхпроводящих материалов, пишет LiveScience.

Известные формы магнетизма

"Раньше мы имели два хорошо известных типа магнетизма", – сказал автор исследования, докторант Ноттингемского университета в Великобритании Оливер Амин.

"Это ферромагнетизм, где магнитные стрелки указывают в одном направлении. А также антиферромагнетизм, где соседние магнитные моменты указывают в противоположных направлениях – можно представить это как шахматную доску чередования белых и черных плиток", – добавил ученый.

По словам исследователей, обороты в электрическом токе должны указывать в одном из двух направлений и могут выравниваться по или против этих магнитных моментов, чтобы хранить или переносить информацию, образуя основу устройств магнитной памяти.

Новая форма магнетизма

Ученые отмечают, что альтемагнитные материалы, впервые созданные в 2022 году, имеют структуру, которая находится где-то посреди известных форм.

Каждый отдельный магнитный момент указывает в противоположном направлении, чем его сосед, как в антиферромагнитном материале. Но каждая единица немного закручена в отношении этого соседнего магнитного атома, что приводит к некоторым ферромагнитным свойствам, объясняют эксперты.

Так что альтермагнетики сочетают в себе лучшие свойства как ферромагнитных, так и антиферромагнитных материалов.

"Преимущество ферромагнетиков состоит в том, что мы имеем простой способ чтения и записи памяти с помощью этих верхних или нижних доменов. Но поскольку эти материалы обладают чистым магнетизмом, эту информацию также легко потерять, протирая магнитом", – отметил соавтор исследования из Ноттингемского университета Альфред Дал Дин.

Исследователи отмечают, что антиферромагнитными материалами гораздо сложнее манипулировать для хранения информации. Поскольку они имеют нулевой магнетизм, информация в этих материалах намного безопаснее и быстрее для передачи.

"Альтермагнетики обладают скоростью и устойчивостью антиферромагнетиков, но они также обладают этим важным свойством ферромагнетиков, которое называется нарушением симметрии обратного времени", – добавил Дин.

Авторы исследования утверждают, что способность создавать изображения и управлять новой формой магнетизма может революционизировать дизайн устройств памяти следующего поколения с увеличением операционной скорости и повышенной устойчивостью и простотой использования.

"Альтермагнетизм также поможет в развитии сверхпроводимости. Долгое время в симметрии между этими двумя областями существовала дыра, и этот класс магнитного материала, который до сих пор оставался неуловимым, оказался этим недостающим звеном в головоломке", – подытожил Дал Дин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Физики нашли доказательство существования "отрицательного времени".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!