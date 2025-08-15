Ученые обнаружили в космосе 'зловещее Око Саурона': о чем идет речь

Огненное Око Саурона – неотъемлемый элемент фэнтези-вселенной "Властелина колец" и символ власти Темного Властелина над своим угнетенным народом. Вряд ли кто-то хотел бы увидеть нечто подобное в реальной жизни. Тем не менее, астрономы нашли в глубинах космоса нечто похожее на ту самую зловещую башню в Мордоре.

Как пишет издание Mail Online, радиоинтерферометр VLBA зафиксировал в космическом пространстве чрезвычайно мощный поток плазмы и энергии. Его выпускает блазар PKS 1424+240 – это такой внегалактический объект, который представляет собой ядро галактики с джетами, направленными в сторону наблюдателя. Они связаны со сверхмассивными черными дырами в центре и считаются одним из самых высокоэнергетических объектов во всей Вселенной.

Блазар PKS 1424+240 – один из самых ярких на небе. Он достаточно хорошо заметен, несмотря на то, что находится за миллиарды световых лет от нас.

Несмотря на его довольно зловещий вид, астрофизики советуют не пугаться. Их открытие не является предвестником беды. Более того, оно, вероятно, поможет исследователям разгадать многолетнюю космическую загадку.

Этот блазар долгое время озадачивал астрономов, поскольку его космический джет, казалось, двигался медленно, несмотря на то, что он был одним из самых ярких источников высокоэнергетического гамма-излучения и космических нейтрино, когда-либо наблюдавшихся. Это противоречило убеждению, что только самые быстрые джеты могут быть источником такой исключительной яркости.

На то, чтобы сделать выводы, ученым понадобилось 15 лет сверхточных радионаблюдений с помощью системы из 10 радиотелескопов Very Long Baseline Array. Исследователи смогли составить из полученных таким образом данных детальное изображение джета. Разрешение изображения оказалось беспрецедентным.

"Когда мы реконструировали изображение, оно выглядело весьма потрясающе", — сказал ведущий автор исследования Юрий Ковалев, астроном из Института радиоастрономии Общества Макса Планка. По его словам, ученые никогда не видели ничего подобного. Им удалось воссоздать снимок почти идеального тороидального магнитного поля с джетом, направленным прямо на наблюдателя.

Поскольку джет ориентирован практически в направлении Земли, его высокоэнергетическое радиоизлучение значительно усиливается. "Такое выравнивание приводит к увеличению яркости в 30 или более раз. В то же время, джет кажется медленно движущимся из-за проекционных эффектов — классическая оптическая иллюзия", – объяснил соавтор работы Джек Ливингстон.

Такой прямой взгляд дал ученым чрезвычайно редкую возможность заглянуть в сердце джета блазара. Радиосигналы помогли команде составить карту структуры магнитного поля джета, показав, что оно, вероятно, имеет винтовую (спиральную) или тороидальную (пончиковую) форму.

Эта структура, вероятно, играет ключевую роль в ускорении частиц экстремальных энергий, заявили исследователи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

