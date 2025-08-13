Продлится несколько дней: когда ждать парад планет в 2025 году

В августе 2025 года жители Земли станут свидетелями астрономического явления. На небе одновременно появятся шесть планет Солнечной системы, что создаст так называемый "парад планет".

Это редкое зрелище продлится всего несколько дней. Астрономы отмечают, что подобные совпадения происходят нечасто, и каждый раз они вызывают большой интерес у любителей космоса.

Лучше всего наблюдать это событие можно будет в условиях ясного неба и подальше от городского освещения.

Как и когда наблюдать за парадом планет

Явление начнется в ночь на воскресенье, 17 августа, и продлится до среды, 20 августа. На небосклоне можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Хотя это иногда называют планетарным выравниванием, на самом деле речь идет о визуальном расположении планет в узком секторе неба. Последний раз шесть планет одновременно появлялись в феврале этого года.

Наблюдения лучше всего проводить на восточном небе примерно за час до рассвета. Венеру, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть без оптических приборов. Меркурий появится низко над горизонтом, но будет оставаться заметным для большинства зрителей. А вот Уран и Нептун слишком тусклые для невооруженного глаза, так что для их созерцания понадобится телескоп.

Дополнительный шарм событию придаст убывающая Луна. 17 и 18 августа ее тонкий серп взойдет над Венерой и Юпитером. Интересно, что эти две самые яркие планеты на ночном небе еще 12 августа находились в очень близком соединении, а теперь постепенно отдаляются друг от друга, отмечает издание Live Science.

Удобнее всего наблюдать Меркурий будет 19 августа, когда он окажется чуть ниже Венеры и Юпитера. На следующий день, 20 августа, серп Луны будет находиться совсем рядом с двумя яркими планетами, что станет своеобразной кульминацией "парада".

После 21 августа Меркурий начнет исчезать в солнечном сиянии и станет малозаметным.

Астрономы прогнозируют, что в следующий раз шесть планет соберутся на небе дважды в 2026 году — в феврале после захода Солнца и в августе перед его восходом.

