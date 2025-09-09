Ученые обнаружили белок, вызывающий старение, и заявили о 'настоящем перевороте'

Старение всегда было одной из самых больших загадок человечества. Мы учимся замедлять его внешние проявления, прячем седину и ищем рецепты "вечной молодости" в кремах и диетах, но сам механизм старения мозга до сих пор оставался почти неприступным.

Видео дня

Как остановить потерю памяти, замедлить угасание когнитивных способностей, сохранить ясность мышления? Ученые заявили об открытии, которое они называют "настоящим переворотом". Белок FTL1 может оказаться ключом к пониманию и даже частичному преодолению процесса старения мозга.

Как происходило открытие

Ученым из Калифорнийского университета в Сан-Франциско удалось идентифицировать ключевой белок, который непосредственно влияет на старение мозга. Его название – FTL1 (Ferritin light chain 1), и он оказался центральным медиатором процессов старения в гиппокампе – участке мозга, отвечающем за память и обучение.

Команда исследователей под руководством Саула Вилледы сравнила мозг молодых и старых лабораторных мышей. У "молодых" (2-3 месяца) и "старых" (18-22 месяца) животных искали различия в уровнях белков в гиппокампе. К удивлению ученых, единственным значительным "виновником возраста" стал именно FTL1.

Этот белок отвечает за длительное хранение железа – жизненно необходимого элемента для клеток. Однако в стареющем мозге его концентрация возрастала, что, по мнению исследователей, отражает изменения в метаболизме железа и негативно влияет на митохондрии – энергетические "станции" клеток.

Эксперименты на мышах

Когда уровень FTL1 искусственно повысили у молодых мышей, их мозг начал "стареть" ускоренно: клетки теряли разветвленность, а сами животные хуже проходили когнитивные тесты (лабиринты, распознавание предметов).

Напротив, снижение FTL1 у старых мышей дало обратный эффект: нервные клетки начали активно формировать новые соединения, а поведение и память животных значительно улучшились.

"Это настоящее восстановление функций. Мы наблюдаем не просто замедление симптомов, а реальное их возвращение назад", – отметил Вилледа.

Потенциал для медицины будущего

Ученые отмечают: открытие открывает путь к созданию новых анти-эйджинговых препаратов, направленных на борьбу с когнитивными нарушениями. Более того, последствия могут распространиться и на лечение серьезных заболеваний.

Редкие мутации гена Ftl1 у людей приводят к болезни нейроферитинопатии, когда накопление железа в мозге вызывает нарушения движения, речи и глотания. Есть также данные, что изменения в метаболизме железа имеют отношение к развитию болезни Альцгеймера.

"Мы видим все больше возможностей смягчить худшие последствия старости. И наши результаты дают основания надеяться, что влияние на FTL1 может помочь не только в возрастных когнитивных расстройствах, но и в более широком круге нейродегенеративных болезней", – подчеркнул Вилледа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как и почему на коже появляются морщины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.