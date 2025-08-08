Почему на коже появляются морщины: ученые объяснили механизм

Морщины на лице – не просто эстетическое проявление возраста, а результат сложного механического процесса, связанного с многократным растяжением кожи. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного учеными из Университета Бингемтона (США).

Видео дня

Ученые впервые экспериментально доказали, как именно повторное сокращение и растяжение кожи приводит к ее деформации с возрастом. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Механика старения: как возникают морщины

Команда изучала образцы человеческой кожи в возрасте от 16 до 91 года, используя низкосиловой тензометр – прибор, позволяющий воспроизвести легкие механические воздействия, похожие на те, которые кожа переживает ежедневно (например, во время улыбки или мимики). Оказалось, что по мере старения амплитуда таких микросокращений растет, в результате чего ткань начинает "сминаться" и образовывать морщины, подобно складкам на джинсах, которые появляются со временем.

"Это уже не гипотеза – мы имеем экспериментальное подтверждение физического механизма старения кожи", – заявил биомедицинский инженер Гай Джерман, соавтор исследования.

Что происходит с кожей с возрастом

По словам ученых, кожа со временем теряет способность равномерно распределять внутренние силы. Ее верхний слой – роговой (stratum corneum) – становится жестче, тогда как более глубокий – мягче из-за уменьшения содержания коллагена. Кроме того, с возрастом кожа теряет влагу.

Также исследователи описали пороеластические свойства кожи – способность сжиматься в одном направлении во время растяжения в другом.

Как объяснил Джерман: "Это как с пластилином: когда вы его тянете в сторону, он сжимается вертикально. Кожа ведет себя подобным образом, но с возрастом эти сокращения усиливаются, что приводит к сворачиванию и образованию морщин".

Почему это важно

Понимание механики старения кожи открывает перспективы не только для косметологии, но и для медицины в целом. В частности, знания об изменении структуры тканей с возрастом можно применять к моделированию других органов, в частности головного мозга. Кроме того, это позволяет критически оценивать эффективность антивозрастных средств, которыми наполнен рынок.

Ученые также отметили важность защиты кожи от ультрафиолета. Ведь действие солнечного излучения ускоряет те же физические процессы старения. Поэтому использование солнцезащитных средств является не только косметическим советом, но и научно обоснованной профилактикой.

"Если вы всю жизнь работаете на открытом воздухе, то ваша кожа, вероятно, постареет быстрее, чем у того, кто проводит большую часть времени в офисе", – подытожил Джерман.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ночные кошмары сокращают жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.