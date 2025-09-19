Ученые нашли 6000 планет за пределами Солнечной системы: что о них известно

Благодаря усилиям NASA и космических телескопов, таких как Kepler и TESS, количество подтвержденных планет за пределами нашей Солнечной системы росло. Первые экзопланеты открыли в 1992 году — они вращались вокруг пульсара.

Впоследствии, в 1995-м, ученые зафиксировали первую планету вокруг звезды, подобной Солнцу. С запуском телескопа "Кеплер" количество открытий резко возросло: к 2015 году было подтверждено тысячу экзопланет, а уже 2016-й стал рекордным — за один год обнаружили почти полторы тысячи. В марте 2022-го их количество достигло 5000, а сегодня уже преодолена отметка в 6000.

Несмотря на масштабное число, это лишь крошечная часть от потенциальных сотен миллиардов планет в нашей галактике.

Обнаружить эти планеты — чрезвычайно сложная задача из-за огромных расстояний и бликов их звезд. Открытие экзопланет не ограничивается только сухими цифрами, ведь каждая новая находка открывает важные знания о природе Вселенной.

Как пишет ScienceAlert, многие обнаруженные миры не имеют аналогов в нашей Солнечной системе. Среди них — горячие Юпитеры, массивные газовые гиганты, вращающиеся вокруг своих звезд за считанные дни, и планеты со сверхкоротким периодом вращения, которые делают полный оборот за несколько часов.

Существуют и совсем экзотические миры. Некоторые из них, из-за своей близости к звезде, находятся в приливной блокировке, имея одну раскаленную сторону и одну ледяную.

На других планетах давление и химический состав настолько экстремальны, что там может идти железный дождь. Некоторые из этих планет могут быть менее плотными, чем пенопласт, покрыты океанами или окутаны токсичными газами. Эти открытия подтверждают неизменную удивительность природы.

Поиски новых объектов вселенной мотивированы одним главным вопросом: одни ли мы живые существа? Дон Гелино из Лаборатории реактивного движения NASA подчеркивает, что каждый новый тип планеты дает нам информацию об условиях, в которых они могут формироваться, а следовательно, помогает понять, насколько распространены миры, подобные Земле, и где их искать. Все эти знания необходимы, чтобы найти ответ на этот ключевой вопрос.

Большинство экзопланет обнаруживают косвенными методами. Транзитный метод, который использовали телескопы Kepler и TESS, обнаруживает планеты, измеряя, насколько они блокируют свет своей звезды во время прохождения перед ней. Этот метод отвечает за почти 4500 подтвержденных открытий. Другой способ — метод радиальной скорости, который фиксирует незначительное гравитационное притяжение, которое планета оказывает на свою звезду.

Прямое изображение экзопланет, позволяющее изучить их атмосферу, является чрезвычайно сложным, поэтому таких миров изображено менее 100. Однако технологии не стоят на месте. Ученые готовятся к новому этапу, где поиски станут более целенаправленными. Например, космический телескоп PLATO Европейского космического агентства, который будет запущен в 2026 году, будет искать каменистые экзопланеты вокруг звезд, подобных Солнцу.

Китай также активно присоединяется к этим исследованиям. Его космический телескоп Earth 2.0 (ET), запланированный на 2028 год, будет специализированной миссией по поиску экзопланет размером с Землю. Американский проект Обсерватория обитаемых миров (HWO), в случае его реализации, будет иметь целью поиск обитаемых экзопланет. Эти и другие проекты, такие как CHEOPS и ARIEL, будут более детально изучать известные планеты.

Святым Граалем в науке об экзопланетах является поиск признаков жизни — биосигнатур. Космический телескоп JWST уже начал решать эту проблему с помощью спектрометрии атмосферы. Благодаря этим усилиям, возможно, однажды человечество получит список подтвержденных экзопланет, похожих на Землю, и сможет наконец ответить на вопрос, есть ли на них жизнь.

