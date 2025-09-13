На Марсе нашли десятки следов 'неудачных планет': о чем речь

Марс снова "подбросил сенсацию" для ученых. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало: глубоко под поверхностью красной планеты скрыты структуры, которые могут быть остатками древних протопланет.

Протопланеты – космические тела, которые когда-то могли вырасти до полноценных планет, но этого не произошло. Детали рассказало издание LiveScience.

Что обнаружили исследователи

Анализ данных с сейсмометра миссии NASA InSight, которая работала на Марсе с 2018 по 2022 год, позволил ученым заглянуть в недра планеты. В ходе исследования выяснилось: сквозь недра планеты проходят волны разной скорости, что свидетельствует о наличии более плотных "сгустков" материала.

Ученые обнаружили десятки таких структур диаметром до 4 км на разных глубинах в мантии, которая простирается на 1 550 км вглубь и может нагреваться до 1 500 °C. Это "каменные обломки", которые сохранились в почти неизменном состоянии в течение миллиардов лет.

Откуда они взялись

По предположению ученых, эти плотные структуры возникли в результате гигантских столкновений во времена раннего Солнечного рассвета, около 4,5 миллиарда лет назад. В те эпохи на молодые планеты выпадали астероиды и протопланеты. На Земле следы таких катастроф давно стерлись из-за подвижности литосферных плит и активности мантии. А вот на Марсе, который является планетой с "неподвижной корой", подобные обломки остались почти нетронутыми.

"Мы впервые видим внутренний мир планеты с такой четкостью. То, что мы наблюдаем, – это мантия, усеянная древними обломками", – отметил руководитель исследования Константинос Хараламбус из Лондона.

Почему это важно

Отсутствие тектонической активности на Марсе сделало его своеобразной "капсулой времени". Все, что происходило с планетой в начале ее истории, сохранилось в недрах. Поэтому обнаруженные обломки – не просто курьез, а ценный ключ к пониманию формирования Солнечной системы.

За четыре года работы InSight зафиксировал более 1 300 "марсотрясений". Благодаря этим данным ученые уже смогли подтвердить существование подземного океана и теперь – и следы столкновений с протопланетами.

Это открытие еще раз доказывает: Марс – это планета, "застывшая" в своем развитии. В отличие от Земли, его недра не переплавили древние следы, а сохранили их на миллиарды лет. Это делает Красную планету уникальным архивом, в котором записана история формирования не только самого Марса, но и всего Солнечного мира.

