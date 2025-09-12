У Земли есть новая квазилуна: ученые объяснили, о чем идет речь

Астрономы подтвердили существование еще одной квазилуны Земли. Им стал астероид 2025 PN7, который одновременно с нашей планетой вращается вокруг Солнца. Хотя он и кажется спутником, как Луна, на самом деле не имеет гравитационной связи с Землей.

Открытие описано в журнале "Исследовательские заметки Американского астрономического общества", сообщает IFLScience.

Что известно о новой квазилуне

По оценкам, 2025 PN7 имеет размеры всего несколько десятков метров. Он не приближается к нашей планете ближе, чем на несколько миллионов километров, поэтому угрозы не представляет. Несмотря на то, что объект существует уже давно, обнаружить его удалось лишь в прошлом месяце. Архивные данные показывают, что он был видимым еще в 2014 году.

Чем квазилуна отличается от спутника

В отличие от Луны, квазиспутники не "привязаны" к Земле гравитацией. Они находятся в так называемом орбитальном резонансе: совершают оборот вокруг Солнца с той же скоростью, что и наша планета. Поэтому для земного наблюдателя кажется, что они вращаются вокруг нас. На самом деле это сложный "танец" под влиянием гравитации Земли и Солнца.

Моделирование показывает, что 2025 PN7 уже несколько десятилетий находится на резонансной орбите и будет оставаться там еще несколько лет. Другие известные квазилуны бывают стабильными даже сотни лет. Например, объект Кардея.

Относительная близость таких астероидов делает их перспективными для космических миссий. Китайская "Тяньвэнь-2" уже отправилась к другой квазилуне — 469219 Камоалева. Ожидается, что она достигнет ее в следующем году и даже привезет образцы на Землю.

