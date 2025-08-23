У ученых в Антарктиде возник особый акцент: как так получилось

Антарктида – единственный континент без коренного населения, но с постоянно меняющимся сообществом ученых и технического персонала, которые работают здесь на ротационной основе. В летний период здесь проживает около 5000 человек, а зимой – лишь около 1000. Они приезжают, чтобы исследовать климат, биоразнообразие или ледовые массивы, однако иногда сами становятся объектами научных наблюдений, в частности, в области языкознания и социальной психологии.

Именно изоляция и длительное общение в узком коллективе привели к удивительному эффекту: среди исследователей начал формироваться особый "антарктический акцент". Детали рассказало издание IflScience.

Как проводилось исследование

Команда из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана исследовала изменения в произношении 11 "зимовщиков" из Британской антарктической службы. В группу входили:

восемь уроженцев Англии (пятеро с юга и трое с севера);

один участник с северо-запада США;

один – из Германии;

еще один – из Исландии.

Они представляли разные профессии: от ученых и врача до повара, электрика, инженера IT и механика.

Каждого участника записали в начале эксперимента, а затем делали повторные записи примерно раз в шесть недель. Все это время группа работала вместе, проводила досуг в общих помещениях и имела минимальный контакт с внешним миром.

Что изменилось в произношении

Анализ показал заметные изменения:

Удлинение гласных звуков в словах.

Появление явления, известного в лингвистике как fronting – когда звук "ou" (как в словах flow, disco) произносится ближе к передней части рта, а не из глубины горла.

Подобное смещение можно услышать в австралийском английском: слова goose или food там звучат "светлее", чем в британской или американской версиях языка.

Хотя изменения были едва уловимыми на слух, они оказались достаточно заметными для акустических измерений и даже предсказуемыми с помощью компьютерной модели.

Как возникает новый акцент

По словам профессора фонетики и обработки речи Джонатана Гаррингтона, этот "антарктический акцент" является миксом начальных акцентов участников и новых языковых черт, появившихся во время изоляции. В отличие от привычных региональных акцентов, он чрезвычайно "молодой" и ограничен лишь несколькими десятками людей.

Это классический пример того, как длительная изоляция и постоянное взаимодействие в маленькой группе могут ускорить формирование нового произношения. Подобный процесс когда-то превратил британский английский в американский, австралийский или канадский, хотя там он длился значительно дольше и охватывал миллионы людей.

Ученые предполагают: если люди когда-то начнут заселять другие планеты или проводить годы в космических колониях, там также могут возникать собственные, уникальные акценты. И, вполне возможно, когда-то мы услышим "марсианский" английский или другие межпланетные варианты языков.

