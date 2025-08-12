В леднике в Антарктиде нашли останки британского исследователя, который погиб 65 лет назад

В Антарктиде в тающем леднике обнаружили останки британца, погибшего в результате несчастного случая в 1959 году. Найденные кости принадлежат Деннису "Тинку" Беллу. Ему было 25 лет, когда он упал в ущелье, работая в организации, которая впоследствии стала Британской антарктической службой.

Об этом сообщает BBC. Останки были найдены в январе польской антарктической экспедицией вместе с наручными часами, радиоприемником и трубкой.

"Я уже давно смирился с тем, что не найду своего брата. Это просто невероятно, удивительно. Я не могу в это поверить", – сказал 86-летний Дэвид Белл, которому сообщили, что останки его брата удалось идентифицировать.

Вскоре Дэвид посетит Англию, где он и его сестра Валери планируют наконец похоронить Денниса.

"Это замечательно; я встречусь со своим братом. Вы можете сказать, что нам не стоит радоваться, но мы радуемся. Его нашли – он вернулся домой", – отметил мужчина.

Что известно о погибшем исследователе

Деннис Белл, которого называли "Тинк", родился в 1934 году. Он работал в Королевских воздушных силах и прошел обучение на метеоролога, прежде чем присоединиться к Фолклендской службе по исследованию зависимых территорий, чтобы работать в Антарктиде.

По словам Дэвида Белла, его брат был одержим дневниками капитана Роберта Скотта, одного из первых людей, достигших Южного полюса и погибших во время экспедиции в 1912 году.

Деннис поехал в Антарктиду в 1958 году. Он был отправлен на два года в Адмиралтейский залив, небольшую британскую базу с примерно 12 людьми на острове Кинг-Джордж, который находится примерно в 120 километрах от северного побережья Антарктического полуострова.

Обязанностью Денниса было отправлять метеорологические метеозонды и передавать отчеты по радио в Великобританию каждые три часа, что предполагало запуск генератора при температуре ниже нуля. Мужчина также участвовал в съемке острова Кинг-Джордж, чтобы создать один из первых картографических материалов этого в значительной степени неисследованного места.

Его описывали как лучшего повара на базе – он отвечал за продовольствие зимой, когда у участников экспедиции не было припасов. Сохранились записи о том, что Деннис "веселый и трудолюбивый, с озорным чувством юмора и склонностью к розыгрышам".

"Деннис был одним из многих храбрых сотрудников, которые внесли свой вклад в раннюю науку и исследования Антарктиды в чрезвычайно суровых условиях. Хотя он исчез в 1959 году, память о нем жила среди коллег и в наследии полярных исследований", – сказала директор Британской антарктической службы Дейм Джейн Фрэнсис.

Несчастный случай

Смертельный инцидент произошел во время экспедиции, через несколько недель после 25-летия Денниса. 26 июля 1959 года, в разгар антарктической зимы, он и мужчина по имени Джефф Стокс покинули базу, чтобы подняться на ледник и провести его исследования.

Из отчетов Британской антарктической службы стало известно, что снег был глубоким, и собаки начали проявлять признаки усталости. Деннис пошел впереди сам, чтобы подбодрить их, но он не имел на себе лыж. Вдруг мужчина исчез в ущелье, оставив за собой отверстие.

Джефф Стокс крикнул в глубину, и Деннис смог ответить. Он ухватился за веревку, которую спустили вниз. Собаки потянули за веревку, и Денниса подтянули к краю ямы.

Но он привязал веревку к своему поясу, возможно, из-за угла, под которым он лежал. Когда он добрался до края, пояс порвался, и он снова упал. Его товарищ снова позвал, но на этот раз Деннис не ответил.

Отмечается, что Джефф Стокс умер пять недель назад, не узнав об обнаружении останков Денниса.

Как были обнаружены останки

29 января этого года группа польских исследователей, которые работали на польской антарктической станции имени Генрика Арктовского, наткнулась на кости практически у своих дверей. Некоторые из них лежали во льду и скалах, скопившихся у подножия ледника Ecology на острове Кинг-Джордж. Другие были найдены на поверхности ледника.

По словам польской команды, это опасное и нестабильное место, "пронизанное трещинами" и с уклонами до 45 градусов.

Изменение климата вызывает серьезные изменения во многих антарктических ледниках, включая ледник Ecology, который интенсивно тает.

"Место, где был найден Деннис, не является тем самым местом, где он исчез. Под влиянием гравитации ледники перемещают свою массу льда, и вместе с ней Деннис совершил свое путешествие", – объяснили исследователи.

Также неподалеку были собраны фрагменты бамбуковых лыжных палок, остатки масляной лампы, стеклянные емкости для косметики и фрагменты военных палаток.

Как сообщал OBOZ.UA, под толщей льда и воды в Антарктиде ученые обнаружили сеть глубоких подводных каньонов, которые оказались гораздо многочисленнее, чем считалось ранее. Эти каньоны, сформированные природными процессами, имеют огромные размеры и играют ключевую роль в океанических и климатических процессах,

