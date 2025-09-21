Цукерберг показал смарт-очки Ray-Ban за $799, но все сразу пошло не так. Видео

На этой неделе компания Meta анонсировала серию смарт-очков, среди которых очки Ray-Ban со встроенным экраном для дополненной реальности. Главный исполнительный директор Марк Цукерберг лично представлял новые модели и нейронный браслет, однако в ходе презентации что-то пошло не по плану.

Видео дня

Сбои в технике, которые объяснили проблемой с Wi-Fi, случились два раза прямо на сцене. Об этом сообщает The Guardian и IT community.

Meta провалила презентацию Ray-Ban

Сначала Марк Цукерберг не смог принять звонок в WhatsApp из-за нового нейронного браслета, а затем искусственный интеллект не предоставил повару-инфлюенсеру нужных подсказок для демонстрации. Как выяснилось, проблема вообще не касалась Wi-Fi.

По словам технического директора Meta Эндрю Босворта, организаторы случайно запустили ИИ на всех Meta Ray-Ban в помещении, фактически создав себе "DDoS-атаку". Что касается сбоя во время видеозвонка, Босворт объяснил, что это была "беспрецедентная ошибка": очки Ray-Ban Display неожиданно переходили в режим сна именно в момент получения уведомления о вызове. Хотя баг уже устранили, демонстрация принесла Meta негативную рекламу.

Что известно о смарт-очках Ray-Ban

Новые смарт-очки имеют сенсорную панель на дужках и поддержку голосовых команд для прямого взаимодействия. В комплекте с ними идет водостойкий браслет Neural Band, способный считывать электрические импульсы с предплечья и передавать их для управления интерфейсом в линзе с помощью жестов. Устройство распознает щипки, свайпы, касания, вращения и даже виртуальный d-pad движением большого пальца.

До конца года планируют добавить функцию письма пальцем в воздухе. Для работы очки подключаются через Bluetooth к Android или iPhone и поддерживают сообщения и видеозвонки в приложениях Meta – WhatsApp, Messenger и Instagram.

Среди функций – мгновенные субтитры и переводы диалогов, пошаговые навигационные подсказки, управление музыкой, а также использование дисплея как видоискателя для фото перед их публикацией.

Очки Meta Ray-Ban Display будут доступны в США с 30 сентября и будут стоить от 799 долларов, а в начале 2026 года новинка появится в Великобритании, Франции, Италии и Канаде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую мечту Стива Джобса планирует воплотить в следующих iPhone компания Apple и каким будет iPhone 18, новый гаджет, о котором узнали инсайдеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!