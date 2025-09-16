Как мечтал Джобс: в Apple подтвердили работу над полностью стеклянным iPhone

Со дня смерти основателя компании Apple Стива Джобса прошло уже почти 15 лет, а инженеры корпорации до сих пор продолжают воплощать в жизнь его идеи. Так в компании подтвердили – они работают над смартфоном iPhone, выполненным из цельного стекла.

Как пишет издание WCCF Tech, руководитель отдела разработки программного обеспечения Apple Алан Дай рассказал об этом в интервью The Wall Street Journal. По его словам, еще одним шагом в этом направлении стал сверхтонкий iPhone Air, который был представлен на презентации 9 сентября.

Идея Джобса заключалась в создании цельного устройства, экран которого занимал бы всю переднюю панель. iPhone Air пока является ближайшим к ее реализации гаджетом. Его толщина составляет всего 5,6 мм, что является рекордом для смартфонов Apple. Устройство выполнено в полированной титановой рамке и защищено с обеих сторон стеклом Ceramic Shield 2. По словам производителя, этот материал обеспечивает втрое лучшую устойчивость к царапинам и вчетверо лучшую защиту от трещин. В результате телефон имеет не только футуристический вид, но и повышенную прочность.

iPhone Air еще интереснее тем, что он намекает на будущее. Ранее ходили слухи, что в 2027 году Apple планирует представить модель смартфона под кодовым названием Glasswing. Она должна еще больше продвинуть компанию на пути к воплощению концепции Джобса. В ней должны появиться изогнутые стеклянные края и более тонкие рамки. Предполагают также, что в ней наконец исчезнет вырез на экране. Если это правда, это может в конце концов воплотить в жизнь первоначальные планы Стива Джобса — iPhone, который выглядит и ощущается как цельная стеклянная пластина.

