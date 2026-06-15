Теперь они смогут жить в два раза дольше: найдено лекарство, способное продлить жизнь кошек до 30 лет

В Японии завершается процедура регистрации революционного ветеринарного препарата FeliAIM, который может значительно продлить жизнь домашних кошек. Препарат призван предотвращать развитие хронической болезни почек и поддерживать работу этого органа даже на поздних стадиях заболевания. Ожидается, что препарат поступит в продажу уже в 2027 году.

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Проект возглавляет бывший профессор Токийского университета Тору Миядзаки, который более десяти лет работал над созданием препарата. Об этом сообщает The Veterinary Journal.

В ходе исследований ученые выяснили, что представители семейства кошачьих обладают генетической особенностью, которая препятствует естественному очищению почек от токсинов и поврежденных клеток. Из-за этого с возрастом в тканях накапливаются вредные вещества, что постепенно приводит к развитию хронической почечной недостаточности.

Новый препарат FeliAIM содержит искусственно созданный белок AIM, который помогает организму восстановить механизм очистки почек. Лечение предусматривает регулярное введение инъекций, позволяющих замедлить или остановить дальнейшее повреждение органа.

Признаки хронической болезни почек выявляют примерно у 40% кошек в возрасте старше 10 лет. Среди животных старше 15 лет этот показатель достигает около 80%.

Клинические испытания показали значительное улучшение выживаемости животных. Среди кошек с тяжелыми стадиями почечной недостаточности, получавших стандартное лечение, через год в живых остались лишь около 20% участников исследования. В то же время в группе, получавшей FeliAIM, этот показатель превысил 80%.

Разработчики отмечают, что препарат не способен восстановить уже разрушенные участки почек, однако может эффективно сдерживать прогрессирование заболевания и поддерживать функцию органа. Предварительно курс лечения из шести инъекций может стоить от 100 до 150 тысяч иен.

Помимо ветеринарного применения, технология привлекла внимание медицинского сообщества. Команда исследователей уже работает над созданием аналогичных препаратов для людей, которые потенциально могут использоваться для лечения хронических заболеваний почек и некоторых нейродегенеративных болезней.

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