Телескоп Hubble показал 'звездные ясли' в соседней галактике. Фото

Космический телескоп "Хаббл", который является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, сделал снимок яркой области звездообразования в Большом Магеллановом Облаке. Эта карликовая галактика расположена примерно в 160 000 световых лет от нас.

Об этом сообщили на официальном сайте ESA/Hubble. Масса Большого Магелланового Облака равна 10-20% массы Млечного Пути (галактики, в которой расположена наша Солнечная система), она является крупнейшей из десятков малых галактик, вращающихся вокруг нашей галактики.

Большое Магелланово Облако является домом для нескольких массивных "звездных яслей", где газовые облака, подобные тем, что видны на этом изображении, объединяются в новые звезды.

На фото можно увидеть часть второй по величине области звездообразования в галактике, которая называется N11. "Хаббл" зафиксировал яркие молодые звезды, которые освещают газовые облака и формируют скопления пыли с помощью мощного ультрафиолетового излучения.

Это изображение объединяет наблюдения, сделанные с интервалом примерно в 20 лет, что свидетельствует о долговечности телескопа "Хаббл". Первая серия наблюдений, проведенная в 2002-2003 годах, использовала исключительную чувствительность и разрешающую способность только что установленной усовершенствованной камеры телескопа. Астрономы тогда направили "Хаббл" на звездное скопление N11, чтобы впервые составить каталог всех звезд в молодом скоплении с массой от 10% до 100 раз больше массы Солнца.

Второй набор изображений был получен с помощью новейшей камеры телескопа Wide Field Camera 3. На этот раз ученые сосредотачивались на пылевых облаках, заполняющих скопление, открывая новый взгляд на космическую пыль.

